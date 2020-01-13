​После шумного застолья

Этот инцидент произошел за несколько дней до Нового года и сразу вызвал большой резонанс на просторах Казнета. В одном из увеселительных заведений села Узынагаш Жамбылского района пьяные мужчины, устроив потасовку, опрокидывали стулья и столы. Видеозапись драки опубликовала в соцсетях одна из блогеров, подписав, что это новогодний корпоратив рай­акимата, а его участники – местные чиновники.

Как выяснилось позже, это было частное застолье, но виновники кулачного боя действительно работают в госорганах. Один из них – заместитель акима района, другой – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства. Вместе они избили юриста узынагашского Дома культуры, который сейчас лежит в больнице.

Как сообщил руководитель аппарата акима Жамбылского района Абзал Нурпеисов, по данному инциденту проводится внутреннее расследование, до завершения которого отстранен от должности замакима. Уволен сотрудник отдела архитектуры. Дебоширы представили свои разъяснения случившегося и возместили ущерб, нанесенный ресторану.