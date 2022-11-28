После скандала с оценками уволена завуч школы-лицея в Сатпаеве

Образование , Скандалы
Пулина Юлия
собкор

История с оценками племянницы завуча, из-за которых она устроила разбирательство с подчиненной, вызвала резонанс в соцсетях.

Фото: Kazpravda.kz

В соцсетях распространяется видео, на котором завуч сатпаевской школы-лицея №25 устроила истерику педагогу математики, якобы, из-за неудовлетворительных оценок племяннице. На записи отчетливо слышно, как она кричит, что не позволит обращаться так с девочкой. Завуч называет учителя бессовестной и требует перестать унижать ребенка. «Я Вас наняла, я же и уволю! Вон, пока статья не стукнула!»

Предыстория нервного срыва завуча непонятна, но судя по общей картине преподаватель не только поставила низкую оценку девочке, но и сделала ей оскорбительное замечание по поводу ее способностей к учебе. В видео учитель просит всех успокоиться и говорит, что уже извинилась перед девочкой в присутствии ее одноклассников.

В соцсетях горожане, чьи дети учатся в данной школе г. Сатпаева, утверждают, что конфликт между педагогом и завучем произошел якобы из-за «заниженных» оценок родственницы завуча.

В управлении образования области Улытау по факту резонансного происшествия сообщили, что на совете по педагогической этике школы было принято решение об освобождении от занимаемой должности заместителя директора – завуча. Однако детали конфликта не уточняют.

Учитель продолжит работу, вместе с тем она отказывается давать комментарии по поводу причин происшедшего. Есть информация, что она обратилась за юридической помощью, чтобы восстановить свою деловую репутацию. Другие источники утверждают, что преподаватель сейчас в больнице после перенесенного сердечного приступа.

Отметим, что на минувшей неделе казахстанские педагоги отметились еще одним инцидентом – физрука одной из школ Жанаозена обвинили в рукоприкладстве.

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