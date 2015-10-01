После спада начнется подъем

Свежий выпуск
438
Сагадат САБИТОВА, бизнес-консультант региональной палаты предпринимателей, Алматы
Казахстан, являясь частью глобального мира, процессов интеграции и глобализации, имеющий торговые отношения со многими странами мира, не может не реагировать на международные процессы и вызовы. Это можно сравнить с тем, что утром мы просыпаемся и вступаем в коммуникации с обществом, несмотря на то, хотим или нет общаться с соседкой или с кем-то из коллег на работе.
В этом контексте таргетирование – оправданный ход, потому что государство не может растрачивать валюторезервные запасы на искусственное поддержание курса национальной валюты. Хотя с 16 сентября 2015 года Национальный банк проводит валютные интервенции с целью стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Это связано с возросшей волатильностью обменного курса тенге, которая обусловлена спекулятивными операциями участников валютного рынка в условиях отсутствия объективных и существенных изменений фундаментальных макроэкономических факторов. Таким образом, Правительство предпринимает меры для того, чтобы прекратить спекулятивные действия игроков на бирже. Более того, теперь сумма интервенций является открытой информацией.
Я считаю, что интервенции также являются мерой поддержки малого и среднего бизнеса страны. Свободное плавание курса национальной валюты, конечно, повысило конкурент­ные возможности крупных экспортеров, но не будем забывать, что в нашей экономике присутствует большой сегмент бизнеса, у которого нет экспорта. Они работают на внутреннем рынке. Но и эти предприниматели должны были предвидеть такую ситуацию, делать анализ.
К примеру, о вступлении Казахстана в ВТО было известно более десяти лет назад, но у нас еще есть предприниматели, которые не могут расшифровать эту аббревиатуру. Нашим предпринимателям нужно помнить, что всегда надо смотреть вперед, повышать свои знания, уровень и качество бизнеса. То есть нельзя работать с узким мышлением, надо быть готовым к вызовам.
К примеру, если предприниматель работает в сфере сельского хозяйства и применяет устаревшие технологии, то даже без таргетирования его бизнес не будет развиваться. От того, что курс доллара стал выше, надои коров не уменьшились. Стоит напомнить, что в сфере малого и среднего бизнеса многие предприятия производят продукты для внутреннего рынка. Новая кредитно-денежная политика – своего рода шоковая ситуация, которая заставила бизнесменов работать в более жестких условиях. Не сек­рет, что большинство предприятий использует местное сырье, поэтому, когда наши производители поднимают цену на свою продукцию только потому, что вырос курс доллара, – это неоправданно. Повышение цен оправданно в том случае, когда сырье или какие-то компоненты покупаются за рубежом за иностранную валюту.
Казахстанским бизнесменам надо понимать, что в рыночной экономике всегда есть спады и подъемы. В нынешней ситуации предприниматели должны более тщательно пересмотреть свои бизнес-планы, найти резервы, провести оптимизацию узких мест, от чего-то отказаться, изыскать резервы для приобретения новых знаний. Ведь успех в любом деле зависит от людей, которые им занимаются. Нам всем надо понимать, что волатильность национальной валюты – закономерный процесс, к которому надо адаптироваться бизнесу и населению.
Сегодня государство вкладывает свои средства в интервенцию, повторюсь, для поддержки сферы малого и среднего бизнеса. Надо сказать, что Правительство не отказывается от своих финансовых обязательств по поддержке МСБ через фонд «Даму» – кредитование предпринимателей, субсидирование процентных ставок по кредитам, гарантирование кредитов, финансирование лизинговых сделок, гранты на инновационные бизнес-идеи. Я думаю, что сегодня трудно тем бизнесменам, которые не знают, куда идти и как идти, у которых нет путеводной звез­ды. Если у предпринимателя есть четкое видение и цель, он знает, как развиваться, то сможет преодолеть нынешнюю ситуацию.

Популярное

Все
Жители алматинского микрорайона «Акжар» празднуют долгожданную подачу питьевой воды
Сборная Казахстана по велоспорту назвала состав на чемпионат мира
В Астане определились победители Международного конкурса по разработке формы для будущих участников Олимпийских игр по брейкингу и скейтбордингу
Песню для клипа, посвященного работе пожарных, сотрудник ДЧС Северо-Казахстанской области Марина Самойленко сочинила сама, перевела на казахский и спела на двух языках
Обучившиеся за рубежом казахстанцы могут быть полезны своей стране, даже находясь за ее пределами
Казахстанские биотехнологи научились распознавать штаммы зоонозных и особо опасных инфекций (ООИ) по их географии – местные они, завозные или же это биооружие
Больше всего расходов перед учебным годом предстоит родителям первоклассников. А вот сборы к школе учеников 9–11-х классов обойдутся дешевле всего
Два экс-сотрудника городского департамента образования наказаны штрафами за коррупционные преступления
В Казахстане в текущем году планируется открыть 146 школ, что обеспечит 130 тыс. ученических мест
Путь к языку Абая
Вознаграждение инспектору обернулось стократным штрафом для жительницы Мангистау
"Нецензурных высказываний не было" – акиму Щучинска пришлось объясняться с горожанами после прямого эфира
Ужесточить ответственность за кражу невест планируют в Казахстане
Сеньоры нашего двора
Погрузчик сломал ногу рабочему в Акмолинской области
И смех, и слезы, и любовь...
Уметь чувствовать время
Жемчужина Казахстана
В экипаже только девушки
Все для родного народа
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель
Мужчину насмерть завалило землей в траншее в Акмолинской области
Ожила и родила: в Астане прошли уникальные роды
На полях Жамбылской области началась уборочная страда
Что говорят зарубежные эксперты о Токаеве?
Небезопасную молочную продукцию пытались ввезти в Казахстан из России
Еще 11,5 тысячи электромобилей на льготной основе могут ввезти в страну казахстанцы
Двое казахстанцев вернулись из Таиланда с лихорадкой денге
Мошенническую схему с "обналичиванием" кредитов выявили в ВКО
Трое в масках напали на пункт приема металла в Актобе (видео)
Руководство управления образования города Шымкента заявило, что успешно решило вопрос ликвидации обучения в три смены
Двое водителей скончались на трассе в Костанайской области
В Семее постоянные жители дачных массивов требуют придания им статуса городских поселков
Директора филиала госкорпорации "Правительство для граждан" задержали по подозрению в коррупции
Бензина хватит на 18 дней: о ситуации с поставками рассказали в Минэнерго
Житель Уральска выращивал коноплю у себя в квартире
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет

Читайте также

За буйки не заплывать!
От волокна до текстиля
Большая перемена
Отличников в селах прибавится

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]