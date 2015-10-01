После спада начнется подъем Свежий выпуск 438 Сагадат САБИТОВА, бизнес-консультант региональной палаты предпринимателей, Алматы

Казахстан, являясь частью глобального мира, процессов интеграции и глобализации, имеющий торговые отношения со многими странами мира, не может не реагировать на международные процессы и вызовы. Это можно сравнить с тем, что утром мы просыпаемся и вступаем в коммуникации с обществом, несмотря на то, хотим или нет общаться с соседкой или с кем-то из коллег на работе.

В этом контексте таргетирование – оправданный ход, потому что государство не может растрачивать валюторезервные запасы на искусственное поддержание курса национальной валюты. Хотя с 16 сентября 2015 года Национальный банк проводит валютные интервенции с целью стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Это связано с возросшей волатильностью обменного курса тенге, которая обусловлена спекулятивными операциями участников валютного рынка в условиях отсутствия объективных и существенных изменений фундаментальных макроэкономических факторов. Таким образом, Правительство предпринимает меры для того, чтобы прекратить спекулятивные действия игроков на бирже. Более того, теперь сумма интервенций является открытой информацией.

Я считаю, что интервенции также являются мерой поддержки малого и среднего бизнеса страны. Свободное плавание курса национальной валюты, конечно, повысило конкурент­ные возможности крупных экспортеров, но не будем забывать, что в нашей экономике присутствует большой сегмент бизнеса, у которого нет экспорта. Они работают на внутреннем рынке. Но и эти предприниматели должны были предвидеть такую ситуацию, делать анализ.

К примеру, о вступлении Казахстана в ВТО было известно более десяти лет назад, но у нас еще есть предприниматели, которые не могут расшифровать эту аббревиатуру. Нашим предпринимателям нужно помнить, что всегда надо смотреть вперед, повышать свои знания, уровень и качество бизнеса. То есть нельзя работать с узким мышлением, надо быть готовым к вызовам.

К примеру, если предприниматель работает в сфере сельского хозяйства и применяет устаревшие технологии, то даже без таргетирования его бизнес не будет развиваться. От того, что курс доллара стал выше, надои коров не уменьшились. Стоит напомнить, что в сфере малого и среднего бизнеса многие предприятия производят продукты для внутреннего рынка. Новая кредитно-денежная политика – своего рода шоковая ситуация, которая заставила бизнесменов работать в более жестких условиях. Не сек­рет, что большинство предприятий использует местное сырье, поэтому, когда наши производители поднимают цену на свою продукцию только потому, что вырос курс доллара, – это неоправданно. Повышение цен оправданно в том случае, когда сырье или какие-то компоненты покупаются за рубежом за иностранную валюту.

Казахстанским бизнесменам надо понимать, что в рыночной экономике всегда есть спады и подъемы. В нынешней ситуации предприниматели должны более тщательно пересмотреть свои бизнес-планы, найти резервы, провести оптимизацию узких мест, от чего-то отказаться, изыскать резервы для приобретения новых знаний. Ведь успех в любом деле зависит от людей, которые им занимаются. Нам всем надо понимать, что волатильность национальной валюты – закономерный процесс, к которому надо адаптироваться бизнесу и населению.

Сегодня государство вкладывает свои средства в интервенцию, повторюсь, для поддержки сферы малого и среднего бизнеса. Надо сказать, что Правительство не отказывается от своих финансовых обязательств по поддержке МСБ через фонд «Даму» – кредитование предпринимателей, субсидирование процентных ставок по кредитам, гарантирование кредитов, финансирование лизинговых сделок, гранты на инновационные бизнес-идеи. Я думаю, что сегодня трудно тем бизнесменам, которые не знают, куда идти и как идти, у которых нет путеводной звез­ды. Если у предпринимателя есть четкое видение и цель, он знает, как развиваться, то сможет преодолеть нынешнюю ситуацию.



