Ожидаемое повышение температуры в ближайшие дни предполагает интенсивное снеготаяние и ледоход: под угрозой подтопления могут оказаться 157 населенных пунктов страны.

Как отметил на брифинге в СЦК министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, на северо-востоке и юге страны, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей прогнозируются обильные осадки в виде дождя и снега. В связи с этим здесь ожидают формирование склонового стока и паводков по горным рекам, а также самопроизвольного схода снежных лавин.

В настоящий момент министерством и департаментами по ЧС ведется мониторинг 60 водохранилищ, имеющих значительное влияние на развитие паводковой ситуации. Водохранилища цент­ральных и северных областей заполнены более чем на 60–70%.

К слову, в текущем году из-за обильных осадков уже были зарегистрированы 3 факта переливов талых вод на автомобильных дорогах Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Атырауской областей. При этом по состоянию на 30 марта подтопления жилых домов в населенных пунктах не зафиксированы. Правда, 28 марта из-за выпадения осадков и подмыва фундамента произошло разрушение внутренней стены школы в селе Шалгын Каратобинского района Западно-Казахстанской области. В произошедшем, по мнению спасателей, виновны руководитель школы и местные исполнительные органы, не принявшие своевременных мер. Кроме того, 29 марта в городе Алматы из-за интенсивного дождя, сопровождавшегося порывистым ветром до 27 м⁄с, произошло подтопление подвала жилого дома.

Между тем для недопущения подтопления жилых домов с 24 февраля по 29 марта с улиц и придворовых территорий 49 населенных пунктов в 9 регионах страны силами ДЧС МЧС и МИО откачено более 234 тыс. кубомет­ров талой воды.

– Важным фактором также является безопасное прохождение ледохода и предупреждение заторов на реках, – уточнил Юрий Ильин. – В связи с этим в период с 3 по 29 марта 2022 года проведены взрывные работы на 57 участках рек Ертис, Уба, Бухтарма, Курчум в ВКО, Нура, Откелсиз, Жарлы, озера Карасор в Карагандинской области, Есиль, Жабай, Жиланды в Акмолинской области, Селета, Бабык-Бурлык, Карасу, озера Имантау в СКО и Карасу, Кунгузда, Тюнтюгур, Улькен Дамды, Аят, Тобол, Теректы в Костанайской области. Использовано более 17 тысяч килограммов взрывчатых веществ.

Министр также отметил, что департаментами по ЧС обследовано около двух тысяч населенных пунктов, из которых по 197 акимам сельских округов вручены предупреждения о неготовности к паводку. В основном речь идет о вывозе снега с улиц, очистке каналов и арыков. Впрочем, нельзя забывать о том, что полностью вывезти снег с территории населенного пункта нельзя, а тем более сделать с ним что-то в степи и в горах.

Население также должно принимать меры по защите своих домов от талых вод. Эффективными могут стать отсыпка периметра территории дома небольшой водозащитной насыпью или же, наоборот, сооружение водоотводной канавки, очистка прилегающей к своим участкам арычной сети. Тем более эти мероприятия предусмотрены правилами благоустройства территорий городов и населенных пунктов.

– Для мониторинга и прогнозирования паводков Министерством по чрезвычайным ситуациям активно используется и обновляется геопортал «Қазақстан Ғарыш Сапары», – продолжил Юрий Ильин. – На нем размещаются актуальные космоснимки и данные о снежном покрове, паводкоопасных населенных пунктах и гидротехнических сооружениях, проходящих русловых процессах 11 рек Казахстана. А также с помощью дистанционного зондирования земли осуществляется мониторинг наличия снежного покрова и наполнения водохранилищ.

Организован обмен данными о паводковой ситуации на реках и с приграничными подразделениями МЧС России, Узбекистана и Кыргызской Республики.

В целом для оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки МЧС совместно с заинтересованными государственными и местными исполнительными органами подготовлены формирования гражданской защиты. Это спецтехника, вертолеты, плавсредства и мотопомпы.

В воинских частях гражданской обороны подготовлены палаточные лагеря на 3 тыс. человек, готовность которых проверили 3–4 марта в ходе республиканского командно-штабного учения «Көктем-2022».

Для оперативной переброски сил и средств, а также экстренной эвакуации пострадавшего населения в постоянной готовности находятся воздушные суда АО «Казавиаспас». А в южных регионах сформированы сводные спасательные отряды, оснащенные высокопроходимой техникой и плавсредствами, которые при необходимости будут заблаговременно переброшены в центральные и северные регио­ны страны.

– Наводнения, как и другие бедст­вия, проще и дешевле предупредить, чем ликвидировать их последствия, – отметил глава МЧС. – Поэтому с 2017 года выполнение противопаводковых мероприятий систематизировано, разработана «дорожная карта». Кроме того, осуществляется мониторинг реализации программ развития территорий и областных планов работ по подготовке к паводковому периоду.

В прошлом году это позволило повысить уровень защищенности 158 населенных пунктов. Так, были проведены берегоукрепление 51 и очистка порядка 72 километров русел рек, строительство и текущий ремонт 78 километров защитных дамб, строительство двух и ремонт шести гидротехнических сооружений, строительство 21 и очистка 25 километров водоотводных каналов, установка четырех локальных систем оповещения. В итоге теперь потенциальная угроза сохраняется только для 285 населенных пунктов из 1 010 паводкоопасных.

– В целом органы управления государственной системы граж­данской защиты к паводковому периоду 2022 года готовы, – заверил министр, особо остановившись и на информации по ухудшению погодных условий 29–30 марта этого года.

По его словам, в результате порывистого ветра зарегистрировано 297 случаев срывов кровли на объектах различного назначения. При этом пострадали 8 человек, из них трое детей. Четверых граж­дан пришлось госпитализировать. В 289 населенных пунктах 8 облас­тей зарегистрированы аварийные отключения электроэнергии. Было закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на 111 участках автодорог, развернуты 40 пунктов обогрева, в которых находилось около 98 человек.

– Вместе с тем в период с 29 по 30 марта спасательными подраз­делениями спасено и эвакуировано 1 453 человека, из них 199 детей. Всего в аварийно-спасательных работах были задейст­вованы 539 человек и 277 единиц техники, – подыто­жил Юрий Ильин.