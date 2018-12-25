Общество
После выявленных нарушений в 14-ти школах Астаны сменят поставщиков питания
Инга Селезнева
В Астане департаментом охраны общественного здоровья совместно с управлением образования была проведена проверка школьных столовых, по итогам которой в 14-ти из них выявлены различные нарушения и сменят поставщиков питания. Об этом сообщил руководитель управления образования Астаны Ануар Жангозин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По итогам проверки Департамента охраны общественного здоровья и нашего мониторинга межведомственной экспертной группы, после выявленных замечаний в 14-ти школах принято решение о том, что с поставщиками в этих школах договоры не будут продлеваться. То есть, в ближайшее время будет проводиться конкурс для определения новых поставщиков. Аналогичная работа ведется еще по 27 школам, где совместно с департаментом охраны общественного здоровья проведены определенные проверки, был сделан ряд замечаний", – сказал Жангозин.

Так, по его словам, были выявлены следующие нарушения: неправильное "соседство" блюд, то есть, мясо могут хранить рядом с творогом, несоблюдение гигиенических норм персоналом, где-то душевая была в неисправном состоянии, сосиски без маркировки и так далее. Однако, отметил он, просроченного товара выявлено не было. 

"И сейчас по выявленным нарушениям принимается решение о том, чтобы не продлевать договоры с поставщиками, и с нового года определять других. Данная работа была проведена нами в первую очередь при поддержке родительских советов, городской общественности. И выявив нарушения, мы видим сейчас, над чем действительно надо работать поставщикам и бракеражным комиссиям, какие вопросы стоит отслеживать во время мониторинга", – заключил он. 

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