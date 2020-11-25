После взрыва в кафе будут внепланово проверять точки общепита Нур-Султана

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
В Нур-Султане начнут внеплановую проверку точек общепита, где используются газовые баллоны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

По поручению акима столицы Алтая Кульгинова была создана рабочая группа, в нее вошли представители ДЧС, МВД, жилищной инспекции, акимата и Департамента промышленной безопасности. Возглавляет комиссию заместитель акима Бахтияр Макен.

"Государство создает все условия для поддержки наших предпринимателей, объявлен мораторий на проверки. Мы доверяем нашим предпринимателям. Но объекты МСБ со своей стороны должны соблюдать все правила безопасности, так как к ним в заведения ходят люди. Ничего не должно угрожать жизни и здоровью людей. Учитывая инцидент, произошедший на прошлой неделе, мобильная группа будет выезжать на внеплановые проверки, проводить дополнительный инструктаж. В случае выявления нарушений хозяевам грозит штраф и более суровое наказание", – подчеркнул руководитель Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Ерлан Бекмурзаев.

На совещании напомнили, что баллоны, находящиеся в эксплуатации, должны быть освидетельствованы не реже чем через 5 лет.

"Баллоны, которые предназначены для наполнения газами, вызывающими коррозию (хлор, хлористый метил, фосген, сероводород, сернистый ангидрид, хлористый водород и другие), а также баллоны для сжатых и сжиженных газов, применяемых в качестве топлива для автомобилей и других транспортных средств, подлежат периодическому освидетельствованию не реже чем через два года", – добавили в акимате.

Согласно закону "О газе и газоснабжении", запрещается хранение и (или) использование сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах в жилых многоквартирных домах выше двух этажей.

Напомним, 21 ноября в результате взрыва газового баллона в столичном кафе пострадали свыше 30 человек, двое из которых скончались.

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