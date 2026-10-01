После зерновых –время подсолнечника

На полях страны подходит к финишу осенняя страда. Согласно оперативным данным Министерства сельского хозяйства, ко вчерашнему дню механизаторами убрано 85% зерновых и зернобобовых. Во многих хозяйствах комбайны сделали последние загонки на хлебных гектарах и теперь переключились на масличные культуры – лен, чечевицу, подсолнечник.

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В начале текущей недели корреспондент «Казахстанской правды» побывал в ТОО «Оксановка-1», что в Астраханском районе. В хозяйстве завершили жатву зерновых и приступили к уборке подсолнечника.

…Осеннее поле с этой культурой – совсем не то, что в летние месяцы, когда каждый подсолнух являл собой маленькое яркое солнышко. В сентябре-октябре здесь уже совсем иные виды – шляпки с семечками почернели, но это фермеров только радует – урожай созрел, надо его убрать до прихода октябрьских дождей.

У кромки подсолнечного поля, по которому беспрерывно двигаются пять комбайнов, довелось поговорить с главным инженером ТОО «Оксановка-1» Рыскали Садуакасом. Он рассказал, что нынче под культуру, которая дает самое востребованное нашими согражданами масло, было отведено 2,5 тыс. га богарных земель. Диверсификация посевов здесь осуществляется ежегодно, так что названные площади могут в 2027-м возрасти.

Что касается нынешнего полевого сезона, то урожайность данной культуры составляет 18–20 центнеров с гектара. После пережитой засухи это можно считать очень неплохим результатом. Как только пшеница была сжата, на комбайны установили жатки для подсолнечника, и теперь ежедневно в хозяйстве убирается порядка 200 га.

На уже свободных от шляпок с семечками полях остаются длинные стебли (их еще называют будыльями). По весне в ходе предпосевной обработки почвы они будут измельчены и запаханы в землю. Тем самым почва получит нужную и полезную органическую подпитку.

– Мы уделяем большое внимание выполнению всех требуемых агротехнических операций, – рассказал представитель аграрного товарищества. – В весеннюю посевную в почву вносим минеральные удобрения. Нынче на каждый гектар пришлось по 80–100 килограммов. Своевременно и в полной мере проводятся и другие операции, что позитивно отражается на конечной урожайности посевов.

Убранные маслосемена нового урожая из бункеров комбайнов перегружаются в кузовы автомашин и отвозятся на зерновой ток хозяйства. Сегодня на его просторной площадке уже высятся большие бурты семечек. Погожая сентябрьская погода позволяет заниматься их обработкой.

В частности, ведется «перекидывание» буртов под открытым небом для очистки от крупного мусора. Повторная, но уже более серьезная операция проводится с помощью стационарных очистных установок. После чего семечки закладываются на хранение.

По весне тот объем, что намечено использовать в качестве семенного фонда, ждет очередная глубокая очистка. На вопрос о судьбе основной части урожая в ТОО отвечают: все будет зависеть от ценовых предложений. Как назовут дилеры приемлемую цену, так сразу и отгрузят покупателям со склада выращенную продукцию.

Разговор с главным инженером ТОО «Оксановка-1» коснулся и результатов сезона по зерновым культурам, которые продолжают занимать большую часть посевного клина хозяйства. Нынче с каждого гектара здесь взяли по 16 центнеров пшеницы на круг. К слову, этот показатель оказался выше среднереспубликанского, составившего 14,7 цент­нера. В товариществе сделали ставку на среднестеблевые, гибридные и стойкие к засухам сорта и не ошиблись.

– С нашими легкими суглинистыми, с бонитетом в 18–24 балла почвами получить добрый урожай очень непросто, – считает Рыскали Садуакас. – Поэтому уже сейчас на будущих зерновых полях ведется зяблевая обработка. Это позволяет взрыхлять почву и дает ей возможность накопить больше влаги по весне.

В завершение следует сказать, что по данным Министерства сельского хозяйства, на 29 сентября зерновые культуры в республике убраны на 13,5 млн га, это составляет 83% от общей посевной площади. Намолочено 19,9 млн тонн зерна при средней урожайности 14,7 центнера с гектара. Также получено 2,4 млн тонн масличных, 2,5 млн тонн картофеля, 2,9 млн тонн других овощей и 2,3 млн тонн бахчевых культур.

Отмечается высокое качество зерна: свыше 74% его, поступившего на хранение, приходится на 3-й и более высокие классы с хорошим содержанием клейковины.