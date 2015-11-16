Последние изменения курса тенге помогли отечественным производителям – НПП

Экономика
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Жания Уранкаева
Фото: altaynews.kz
Только лишь изменение курса национальной валюты не решит все вопросы отечественных товаропроизводителей, необходим целый комплекс мероприятий. Об этом заявил заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Нуржан Альтаев, отвечая на вопрос журналистов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы изначально говорили о том, что одним только изменением курса валюты все вопросы предпринимателей – отечественных товаропроизводителей не решить. Должен быть комплекс мероприятий, который содержит в том числе и выравнивание курса тенге с курсом российского рубля. С начала года курс рубля резко изменился, подешевел. Из-за этого те, кто реально в Казахстане производит, ощутили серьезное давление со стороны продукции российских производителей. Дошло до того, что в южных регионах Казахстана, где никогда большинство российских товаров не было представлено, отечественные производители стали испытывать проблемы из-за насыщения товаров из Российской Федерации", – сказал заместитель председателя правления НПП "Атамекен".

Также Нуржан Альтаев отметил, что выравнивание курса тенге с российским рублем привело к положительным результатам для тех предпринимателей, которые производят в Казахстане и используют местное сырье.  

 "Чтобы поддержать наши предприятия, должен быть паритетный курс между тенге и рублем. Мы считаем, что последние изменения тенге помогли тем реальным отечественным товаропроизводителям, потому что выровнялась ситуация с российским рублем. Но простое выравнивание курса тенге не есть решение всех проблем", – сказал он. 

Напомним, Национальный банк Казахстана с 20 августа текущего года отменил валютный коридор и перешел на свободно плавающий курс тенге.

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