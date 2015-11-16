Последние изменения курса тенге помогли отечественным производителям – НПП

Только лишь изменение курса национальной валюты не решит все вопросы отечественных товаропроизводителей, необходим целый комплекс мероприятий. Об этом заявил заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Нуржан Альтаев, отвечая на вопрос журналистов в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
"Мы изначально говорили о том, что одним только изменением курса валюты все вопросы предпринимателей – отечественных товаропроизводителей не решить. Должен быть комплекс мероприятий, который содержит в том числе и выравнивание курса тенге с курсом российского рубля. С начала года курс рубля резко изменился, подешевел. Из-за этого те, кто реально в Казахстане производит, ощутили серьезное давление со стороны продукции российских производителей. Дошло до того, что в южных регионах Казахстана, где никогда большинство российских товаров не было представлено, отечественные производители стали испытывать проблемы из-за насыщения товаров из Российской Федерации", – сказал заместитель председателя правления НПП "Атамекен".
Также Нуржан Альтаев отметил, что выравнивание курса тенге с российским рублем привело к положительным результатам для тех предпринимателей, которые производят в Казахстане и используют местное сырье.
"Чтобы поддержать наши предприятия, должен быть паритетный курс между тенге и рублем. Мы считаем, что последние изменения тенге помогли тем реальным отечественным товаропроизводителям, потому что выровнялась ситуация с российским рублем. Но простое выравнивание курса тенге не есть решение всех проблем", – сказал он.
Напомним, Национальный банк Казахстана с 20 августа текущего года отменил
валютный коридор и перешел на свободно плавающий курс тенге.