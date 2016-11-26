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​Последние месяцы – ударные
Асель МУКАНОВА

На брифинге в СЦК вице-министр финансов Ардак Тенгебаев напомнил, что 30 ноября истекает срок предоставления документов в комиссии при акиматах на легализацию недвижимого имущества, не оформленного в соответствии с законодательством. По остальному имуществу, в том числе деньгам, легализуемому через органы госдоходов, срок предоставления соответствующих деклараций истекает 23 декабря текущего года. После истечения данных сроков госорганы не вправе принимать какие-либо документы, а банки – открывать счета для целей легализации.

– До декабря 2015 года, то есть до момента введения новых законодательных поправок, было легализовано 425 миллиардов тенге. Как видно, темпы легализации увеличились в 8 раз, а по деньгам – в 30 раз, – констатировал Ардак Тенгебаев.

В акции приняли участие свыше 136 тыс. человек, в том числе по легализации денег – более 7 тыс., заграничного имущества – 283 человека. То есть львиная доля участников – это граждане, которые узаконили свои объекты на территории Казахстана.

Анализ показал, что из 121 тыс. легализованных объектов недвижимости 69% (84 тыс.) приходится на жилой фонд, 6,5% (7,9 тыс.) – на коммерческие объекты.

70% из общей суммы легализованных средств составляют деньги. И если на начало года было легализовано всего 100 млрд тенге, то на сегодня эта сумма достигла уже 2 трлн 416 млрд тенге.

Среднемесячные суммы заявленных на легализацию денег увеличились со 125 млрд в начале года до 250 млрд тенге в III квартале. В октябре в банках было открыто счетов на 394 млрд, на данный момент эта сумма составляет 415 млрд тенге. Это подтверждает тенденцию активизации подобных акций в последние месяцы.

То же самое наблюдается по легализации имущества в комиссиях при акиматах, где среднемесячная стоимость выросла практически в два раза. Что касается легализации заграничного имущества в органах госдоходов, то здесь количество легализованных объектов с начала года увеличилось в 7 раз, стоимость – в 11 раз, а охват стран – с 9 до 26.

Учитывая, что до конца акции осталось немного времени, вице-министр призвал граждан воспользоваться этой возможностью. А также пояснил, что граждане, легализовавшие имущество по закону, не будут привлекаться ни к уголовной, ни к административной ответственности.

– Теневой капитал, несмотря на проведенную легализацию, в той или иной мере сохранится, он состоит из многих частей, – резюмировал вице-министр, отвечая на вопросы журналистов. – Опыт легализации не только Казахстана, но и других стран показывает, что он все равно остается. Мы постараемся максимально легализовать имущество, все зависит от того, как к этому подойдут граждане. 

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