​Последние «штрихи»

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Жанна Балыкова

Думай о зиме летом. Именно таким принципом руководствуются в АО «Жайыктеплоэнерго», где подготовку к предстоящему отопительному периоду 2019–2020 годов начали еще в мае. Нынче на ремонт ТЭЦ и тепловых сетей было выделено чуть более 520 млн тенге, из которых на данный момент освоено 96%.

В частности, работы на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях протяженностью 4 630 км на сегодня выполнены полностью. Также завершен ремонт всех 23 котельных и 69 теп­ловых пунктов.

– Общая протяженность теп­ловых сетей по Уральску составляет 219,7 километра, износ – 50%. Это нормальный показатель, позволяющий проводить текущий ремонт сетей вовремя. На сегодня остались только два объекта – магистрали № 4 и 8, где проводится реконструкция в рамках программы «Нұрлы жол». Буквально через неделю-две будем проводить там опрессовку, и можно подавать тепло, – утверждает советник генерального директора АО «Жайыктеплоэнерго» Вячеслав Солодилов.

Предприятие снабжает тепловой энергией 1 500 объектов областного центра, из них 1 188 жилых домов. И если с подготовкой ТЭЦ и тепловых магистралей в городе нет проблем, то на уровне КСК они имеются...

На сегодня из находящихся в ведении КСК 834 многоквартирных домов промывку и опрессовку выполнили в 684, а паспорта готовности имеют пока только 292 дома. В столь низких показателях виноваты сами жильцы, утверждают специалисты: хотя с председателями КСК и старшими по домам проводятся встречи, результат, увы, не радует.

Еще хуже ситуация с бесхозными домами, таковых в областном центре насчитывается 319, из которых лишь в 40 проведена промывка и опрессовка труб. Пас­порта готовности имеют лишь 20 домостроений.

– До отопительного сезона остался, грубо говоря, месяц. Со своей стороны мы все обязательства выполнили, ремонтные работы провели. Теперь жители сами должны побеспокоиться о том, будет ли подано тепло в их дома вовремя, есть ли у них долги. К слову, на сегодня задолженность населения перед предприятием составляет свыше 405 миллионов тенге. Из-за этого мы не можем погасить вовремя свой долг за подачу газа перед «КазТрансГазАймак» в размере 708 миллионов тенге. Совместно с частными судебными исполнителями, жилищной инспекцией, нотариусами, судами проводим огромную работу в отношении должников.

Если у абонента накопился долг за комуслуги, ему ограничивают выезд из страны, решением суда могут наложить арест на движимое имущество, банковские счета, на удержание части доходов с зарплаты или пенсии. Поэтому мы призываем жителей: не копите долги за тепло и горячую воду, оплачивайте счета своевременно, – говорит Вячеслав Солодилов.

В целом из 912 котельных по области к отопительному сезону готовы в настоящее время 773. Из них в Бурлинском районе функционируют 36 котельных и топочных, их готовность к зиме составляет 92%. По информации областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, до конца сентября будет обеспечена потребность области в твердом и жидком топ­ливе в размере 3,3 и 0,5 тыс. тонн соответственно.

На данный момент завершены ремонтные работы газораспределительных сетей Западно-Казахстанского производственного филиала «КазТрансГазАймак» протяженностью 7 тыс. км и 2 162 единицы газового оборудования компании. Готовится к предстоящей зиме и ТОО «Батыс су арнасы», проведя ремонт водопроводных сетей протяженностью 4,7 км на 103 млн тенге и канализационных сетей протяженностью 1,4 км на 140 млн тенге. Также по программе «Нұрлы жол» предприятие завершает реконструкцию водопроводных сетей Уральска протяженностью около 8 км.

В рамках госпрограммы «Развитие регионов до 2020 года» проводится реконструкция обводного канализационного и напорного канализационного коллекторов протяженностью 4,7 км и канализационной насосной станции с сетями водоотведения протяженностью 15,7 км. Работы на этих объектах будут завершены в следующем году.

В целом общая протяженность сетей водоснабжения составляет 442,2 км и водоотведения – 362,3 км со степенью износа свыше 60%.

Немного хуже обстоят дела по электрическим сетям региона, их изношенность составляет 78%. АО «Западно-Казахстанская РЭК» выполнила запланированные ремонтные работы на 3 138,79 км электрических сетей разного класса напряжения, 16 подстанциях, 315 трансформаторных подстанциях.

– На сегодня к отопительному периоду готовы 379 из 386 объектов здравоохранения, 609 объектов образования из 630, 363 объекта культуры из 370. Подлежат проведению гидравлических испытаний 1 188 домов по Уральску и 118 домов по Аксаю. Все работы проводятся в рамках утвержденного плана организационно-технических мероприятий по подготовке к отопительному периоду. В данный момент устраняются последние замечания по зданиям, которые должны получить паспорта готовности, – отметил руководитель отдела развития коммунального хозяйства управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области Бериккали Айткалиев.

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