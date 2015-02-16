Последний из европейских космических грузовиков серии ATV затоплен в Тихом океане



Первый корабль программы ATV, названный "Жюль Верн", был направлен к МКС еще в 2008 году. Вместе с российскими "Прогрессами" корабли ATV стали единственными способными осуществлять автоматическую стыковку. Стыковка с МКС остальных кораблей осуществлялась с помощью механической руки-манипулятора.



Тем не менее ЕКА не отказывается от дальнейшего применения технологий, отработанных на проекте ATV. Они, в частности, будут использованы в космическом корабле НАСА "Орион", первый полет которого с экипажем запланирован на 2017 год. Европейцы поставят в США двигательные установки, системы электропитания, водо- и воздухоснабжения.



Не исключается, что ЕКА создаст на основе технологий ATV и автоматический корабль для сбора космического мусора.



Теперь снабжать МКС будут российские грузовые "Прогрессы" и корабли американских частных фирм – "Дрэгон" компании "Спейс-Экс" и "Сингус" разработки корпорации "Орбитал сайенсиз".



Старт очередного "Прогресса" к станции запланирован на 17 февраля с космодрома Байконур.



