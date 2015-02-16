Последний из европейских космических грузовиков серии ATV затоплен в Тихом океане

Технологии
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Марат Манаспаев
Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты европейского грузового корабля ATV-5 "Жорж Леметр", отстыковавшегося накануне от Международной космической станции, затонули в Тихом океане. Об этом сообщили ТАСС в Европейском космическом агентстве, напомнив, что грузовик находился в составе станции с августа прошлого года, передает Kazpravda.kz.

"Его элементы затонули в несудоходной части Тихого океана", – сказали в ЕКА, напомнив, что "Жорж Леметр" – пятый и последний в серии ATV.

Миссией "Жоржа Леметра" Европейское космическое агентство завершает программу ATV, на которую работали 3 тыс. человек и три десятка компаний и НИИ, в том числе из России. ЕКА израсходовало на данный проект около 2,5 млрд евро. Стоимость одного грузовика, создававшегося под руководством основного подрядчика и разработчика – "Эрбас", составляла 450 млн евро.

Первый корабль программы ATV, названный "Жюль Верн", был направлен к МКС еще в 2008 году. Вместе с российскими "Прогрессами" корабли ATV стали единственными способными осуществлять автоматическую стыковку. Стыковка с МКС остальных кораблей осуществлялась с помощью механической руки-манипулятора.

Тем не менее ЕКА не отказывается от дальнейшего применения технологий, отработанных на проекте ATV. Они, в частности, будут использованы в космическом корабле НАСА "Орион", первый полет которого с экипажем запланирован на 2017 год. Европейцы поставят в США двигательные установки, системы электропитания, водо- и воздухоснабжения.

Не исключается, что ЕКА создаст на основе технологий ATV и автоматический корабль для сбора космического мусора.

Теперь снабжать МКС будут российские грузовые "Прогрессы" и корабли американских частных фирм – "Дрэгон" компании "Спейс-Экс" и "Сингус" разработки корпорации "Орбитал сайенсиз".

Старт очередного "Прогресса" к станции запланирован на 17 февраля с космодрома Байконур.

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