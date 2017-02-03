Последний из могикан

Недавно в Казахском национальном университете им. Аль-Фараби состоялась презентация сборника воспоминаний об академике Евгении Гвоздеве – создателе научной школы экологической паразитологии в Казахстане. Книга выпущена в серии «Өнегелi өмiр».
Быть ученым
Надо сказать, что университет вот уже более 10 лет занимается созданием книг серии «Өнегелi өмiр» о выдающихся личностях, государственных и общественных деятелях, организаторах науки и образования в Казахстане. Книга о талантливом ученом-зоологе, академике НАН РК Евгении Васильевиче Гвоздеве в этой серии – 84 по счету. На презентации собрались ученые, бывшие коллеги и друзья Евгения Гвоздева, которым довелось с ним работать и много лет идти рядом по жизни.
Евгений Васильевич поистине был «последним из могикан», и не только потому, что его биография неразрывно слита с биографией ушедшей в историю большой когда-то страны, бурным и неспокойным ХХ веком, наполненным революциями, репрессиями и войнами. Но и потому, что он был из той редкой когорты ученых «от бога», для которых наука – суть и смысл всей их жизни.
Сложно даже перечислить все звания и научные регалии Евгения Гвоздева, такое огромное их количество. Он был доктором биологических наук, профессором, академиком Национальной академии наук РК, заслуженным деятелем науки Казахстана, почетным членом обществ паразитологов России, Чехословакии, Болгарии, автором более 250 научных работ.
С 1971 по 1988 год руководил Научно-исследовательским институтом зоологии, более 10 лет был первым вице-президентом Академии наук КазССР, с 1994 по 2001 год – членом президиума Казахстанско-Среднеазиатского зоологического общества, председателем научного совета «Животный мир Казахстана, его развитие, преобразование и охрана» при Президиуме АН КазССР, членом редколлегии журнала Ecologycal parasitology, издаваемого в Санкт-Петербурге, членом редакционного совета первого казахстанского зоологического журнала Selevinia.
Евгений Васильевич был награжден двумя орденами Ленина, орденами Трудового Красного Знамени и Отечественной войны II степени, почетным нагрудным знаком «За мужество и любовь к Отечеству. 1941–1945», орденом «Құрмет», множеством медалей. Дважды избирался депутатом Верховного Совета Казахстана, 10 лет был членом Президиума Верховного Совета. Но самое главное – он из тех редких ученых, кто оставил свой след в мировой науке – его имя присвоено более чем 30 микроорганизмам, впервые им описанным. Он был истинным интеллигентом, человеком огромной культуры, высоких нравственных начал, энциклопедических знаний.
Выбор цели
…Детство будущего академика прошло в Пушкиногорье, среди удивительно красивой природы, овеянной сказочной поэзией гения русской литературы. Но, несмотря на то что он рос в «поэтической обстановке», профессию выбрал далекую от изящной словесности. Вернее, она сама его выбрала. Его отец Василий Иванович был агрономом и с детства пристрастил сына к ботанике – учил определять растения, рассказывал об их свойствах. В 1930-х годах семья переехала в Ленинград. Туда, в областное земельное управление, перевели отца Евгения Васильевича. Но безмятежная жизнь в городе быстро закончилась – страну захлестнул вал сталинских репрессий, не обошли они и Гвоздевых.
Однажды глубокой ночью отец был арестован. Он оказался в знаменитых «Крестах», отсидел там четыре месяца, а потом его отправили в ссылку в глухие места Новосибирской области. За отцом поехала и семья – мать и трое детей: 15-летний Женя, Таня 12 лет и 9-летний Коля.
Но через некоторое время на семью Гвоздевых вновь обрушились испытания, и чтобы второй раз не оказаться «врагом народа», сослуживцы посоветовали Василию Ивановичу уехать куда-нибудь подальше. И Гвоздевы вновь отправились в дорогу, в село Бакчар Томской области, но Женя остался в Новосибирске, так как оканчивал школу, которой в далеком сибирском селе не было. В этом городе судьба свела 15-летнего подростка с Максимом Дмитриевичем Зверевым, знаменитым впоследствии писателем-натуралистом, встреча с которым кардинально изменила его жизнь. Тогда Максим Зверев тоже был репрессированным, отбывал срок в Сиблаге. На долгие годы он стал для Евгения Гвоздева и наставником, и близким другом. Собственно, благодаря Звереву Гвоздев и оказался в Алма-Ате.
А было это так. Осенью 1937 года Максим Зверев уехал в Москву к своему давнему другу и коллеге профессору Мантейфелю. Поездка эта была не случайной: сведущие люди посоветовали ему скрыться, так как предполагались повторные аресты. Так получилось, что в это время к Мантейфелю приехал за помощью директор организующегося в Алма-Ате зоопарка, которому нужны были профессиональные кадры. И профессор посоветовал ему пригласить на работу Максима Зверева, дескать, он уже организовал зоосад в Новосибирске, поэтому имеет в этих делах очень хороший опыт. Максим Дмитриевич сразу дал на это согласие. Вскоре он написал Гвоздеву, что в Алма-Ате открылся университет и предложил приехать. Недолго думая, Женя так и сделал и вскоре стал студентом биологического факультета.
Когда началась война, Евгения Гвоздева, студента уже третьего курса, мобилизовали и отправили во Фрунзенское пехотное училище. Обстановка на фронте была сложной, враг стоял у стен Москвы, поэтому курсантов обучали по ускоренной программе. Гвоздеву присвоили звание старшего сержанта и отправили на фронт в составе 40-й стрелковой бригады. В октябре 1941 года он оказался под Москвой. В одном из боев в Волоколамском направлении Евгений Гвоздев был ранен и отправлен в эвакогоспиталь в Москву, оттуда в Ижевск, затем в госпиталь города Воткинска, что в Удмуртии. Там он узнал, что вышел приказ Главнокомандующего, по которому всех выпускников вузов возвращали в институты для завершения учебы.
Заразиться паразитологией
Путь в большую науку для Евгения Васильевича начался с серьезных работ в области паразитологии. А «заразил» его этим крупный ученый Валентин Александрович Догель, член-корреспондент Академии наук СССР, который во время войны был эвакуирован в Алма-Ату из Ленинграда. Он был не только паразитологом, но и зоологом высокого класса, эволюционистом. Гвоздев считал его великим ученым, занятия которого были настолько интересными, что после недолгих раздумий он изменил орнитологии, которой поначалу намеревался заняться, и занялся паразитологией.
Свое первое научное открытие Евгений Гвоздев сделал, будучи еще студентом. Препарируя гольцов, в одной из рыб он нашел ранее не встречавшийся в Казахстане вид паразита, написал по этому поводу научную статью, и его курсовая работа получила премию. О молодом, подающем надежды ученом написала даже ведущая газета страны «Комсомольская правда». Но у него не вскружилась голова от первых успехов, Гвоздев настойчиво, вдумчиво и последовательно занимался изучением огромного неведомого глазу «параллельного мира» микроорганизмов. Позже Валентин Александрович Догель рекомендовал его в аспирантуру только что созданного Института зоологии.
Интересный факт – едва став аспирантом, Евгений Васильевич получил повестку из военкомата – его опять намеревались призвать в армию, шел 1944-й военный год. На этот раз помог Каныш Имантаевич Сатпаев, срочно отправив молодого ученого в экспедицию в Бартогай собирать материал по аспирантской теме. Сатпаев понимал, что талантливые кадры надо беречь, тем более, что война шла к завершению, и впереди предстояла большая работа по созданию научной базы в республике. Чем Евгений Васильевич активно и занялся. Вдоль и поперек исколесил в экспедициях весь Казахстан, в общей сложности описал более 30 совершенно новых видов организмов, некоторые получили его имя. Не однажды приходилось работать и в очагах опасных инфекций, рискуя порой не только здоровьем, но и жизнью.
В 29 лет после защиты в 1947 году кандидатской диссертации Гвоздев был назначен на должность заведующего лабораторией и оставался ее бессменным руководителем около 40 лет. За эти годы он создал свою школу учеников и выработал ряд важных научных направлений, которыми были охвачены почти все группы беспозвоночных и позвоночных животных. Это было почти невероятно, если учесть обширную территорию Казахстана и огромное разнообразие фауны беспозвоночных!
Несмотря на то, что в 70–80-е годы Евгений Васильевич занимал уже пост директора Института зоологии, был первым вице-президентом Академии наук КазССР, вел обширную общественную работу, он продолжал заниматься научными исследованиями.
– Нам повезло, что мы работали рядом с Евгением Васильевичем. От него исходило редкое тепло, не случайно к нему – порядочному, благородному и интеллигентному ученому – так всегда тянулись люди. Он обладал какой-то особой внутренней памятью на добрые дела, – говорил на встрече доктор биологических наук, заведующий лабораторией орнитологии Института зоологии Анатолий Ковшарь.
«Наш гвоздик»
На презентации огромный вклад Гвоздева в науку Казахстана отметил академик Торганбай Досжанов. А академик Иса Байтулин, в прошлом директор Института ботаники АН КазССР, предложил назвать именем Евгения Гвоздева Институт зоологии. Его поддержала доктор биологических наук Лидия Курочкина, которая долгие года работала вместе с Евгением Васильевичам. Много теплых слов сказал о Евгении Васильевиче российский профессор Николай Аладин, специально прилетевший на презентацию книги из Санкт-Петербурга.
Большой друг семьи Гвоздевых Надежда Ниретина, директор архива К. Сатпаева Института геологических наук им. К. Сатпаева, вспоминала, как трогательно называл Евгения Васильевича академик Илларион Григорьевич Галузо – «наш гвоздик».
– Евгений Васильевич остается для нас примером верного служения царице-Науке, – сказала она. – Он был не только крупным ученым, я бы назвала его «аристократом от науки», потому что эта высочайшая аристократическая планка была у него во всем – и в научных исследованиях, и в отношениях к людям. Зная его долгие годы, часто с ним общаясь, должна сказать, что в нем поразительно органично сочетался огромный масштаб ученого с простотой и доступностью обычного человека. Казахстан всегда был страной, богатой на талантливых людей, которые приносили славу казахстанской науке.
Таким его и будут помнить казахстанцы.