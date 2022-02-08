"Последний километр": Токаев спросил у Правительства о проделанной работе

Фото пресс-службы Президента РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства РК спросил о результатах работы по "Последнему километру", передает корреспондент Kazpravda.kz
"Роман Васильевич (Скляр - Первый заместитель Премьер-министра РК - прим. автора) у меня вопрос к Вам по итогу доклада. Было с моей стороны поручение в отношении так называемого "последнего километра". Я так понимаю, вместе с антимонопольным агентством работали над этой проблемой. Что сделано и какие результаты достигнуты?" - спросил Президент РК.
По словам Скляра, были приняты оперативные меры, и уже с 1 февраля у 21 субъекта естественной монополии понижены тарифы на 80 процентов в среднем.
"Однако есть такой показательный пример. Это угледобывающее предприятие "Богатыр Комир". Одно ТОО приватизировало подъездные пути протяженностью чуть более двух километров и взимало за это плату, по итогам прошлого года получилось 3,2 миллиарда тенге. На тонну угля это составляло более 120 тысяч тенге с плюсом. Мы понизили тариф на 93 процента. Первого марта мы пересмотрим тарифы еще более 20 субъектам. Приказ уже вышел. Работа продолжается. О результатах будет доложено Вам (Президенту - прим. автора) и общественности", - ответил Первый заместитель Премьер-министра РК.
Также Глава государства спросил о результатах этого же вопроса у председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серика Жумангарина.
"Прежде всего, "Последний километр" относится к ключевой мощности. Это объект инфраструктуры, без доступа к которому развитие бизнеса невозможно. Здесь Роман Васильевич (Скляр - прим. автора) справедливо отметил, что это один из примеров. Мы в прошлом году дали свои предложения, и Вы (Президент - прим. автора) 3 января подписали закон, согласно которому уже есть принципы решения подобного рода ситуаций. У нас есть законодательный инструмент доступа бизнеса в такой ситуации. На сегодня это "коммунальное рабство". То есть, мы заперты в своих домах, вынуждены смотреть одни и те же телеканалы, пользоваться услугами компаний по обслуживанию лифтов и домофонов. Уже сейчас проблема решается таким образом, что происходит смена системы поставщиков. Мы работаем в этом плане с министерством индустрии. В этом году дадим результаты. Думаю, до лета", - заявил Серик Жумангарин.
Второе, по его словам, это - кабельная канализация "Казахтелекома".
"Бизнес жалуется, что нет доступа, чтобы масштабировать различные виды бизнеса, связанные в первую очередь с IGTV, с доступом независимых интернет-провайдеров, и так далее. В ближайшее время, на Ваше имя (Президента - прим. автора), я сейчас пишу ряд записок, среди которых пойдет записка по изменению этой системы. В целом по изменению системы Казахтелекома в частности", – продолжил Серик Жумангарин.
Третье - это морские порты, сообщил он. Сейчас Мангистауский департамент расследует такую же ситуацию - подъездной путь к порту принадлежит одной компании "Каскор Транссервис".
"Это более 18 километров. Бизнес жалуется. Результаты расследования обеспечат справедливые тарифы и доступ. Таких примеров в стране очень много. Они касаются не только подъездных путей. Подъездной путь - яркий пример, но ключевая мощность сосредоточена в руках доминирующих структур, главным образом, олигополии, которые, пользуясь своим положением, значительно затруднили, прежде всего, развитие малого и среднего бизнеса. Мы работаем широким фронтом по различным направлениям, и я думаю, в пределах этих 180 дней будут результаты", - заключил Жумангарин.
Токаев подчеркнул, что эта работа очень важная.
"Хорошо. Я в своем выступлении говорил, что частная монополия гораздо хуже, чем государственная монополия. И госмонополия не уступает по своей вредности частной монополии. Вообще, в принципе, монополия - это дело не очень хорошее. Эту работу надо продолжать, потом отдельно доложите. Куанышбек Есекеев (председатель правления АО "Казахтелеком" - прим. автора), есть что добавить?" – сказал Президент.
Председатель правления АО "Казахтелеком" ответил, что по тем вопросам, которые поднимает руководитель ведомства, проводится работа.
"Действительно, в селах уже дали возможность другим операторам подключиться к нашей сети. В сельских населенных пунктах участвуют компании, которые предоставляют наши услуги. Аналогичную ситуацию мы проводим в городах, чтобы другим кабельным операторам давать возможность предоставлять услуги. В целом, работа идет. Я думаю, что в ближайший год-два мы вместе с агентством дадим возможность очень прозрачно и четко подключиться", – дополнил Куанышбек Ескеев.