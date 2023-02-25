Последний матч ХК "Барыс" закончился поражением

Спорт
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"Барыс" завершил наихудший сезон в КХЛ, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото: Sports.kz

Казахстанский "Барыс" завершил очередной сезон в КХЛ матчем против "Локомотива". Обе команды подошли к встрече с серией из двух поражений. 

За первые 7 минут и 7 секунд матча команды забросили три шайбы. Максим Осипов вывел ярославцев вперед, набросив шайбу от синей линии.

"Барыс" ответил голом Самата Данияра также от синей линии. В этом эпизоде арбитры отправились смотреть просмотр на возможную игру высоко поднятой клюшкой со стороны Михаила Рахманова. "Локомотив" усилиями Павла Красковского быстро восстановил свое лидерство в счете.

В начале второго периода гости начали наращивать свое преимущество. Осипов сделал дубль броском с дальней дистанции и вновь не обошлось без рикошета. Вскоре Сергей Андронов забросил свою первую шайбу с 26 ноября 2022 года.

Хозяева не сдавались и смогли реализовать большинство — Дмитрий Шевченко замкнул передачу Никиты Михайлиса. Михайлис продлил свою результативную серию до восьми матчей.

Команды не собирались играть в закрытый хоккей и на старте заключительного отрезка обменялись заброшенными шайбами — на гол Степана Никулина хозяева ответили шайбой Рахманова.

Эта победа позволила "Локомотиву" обезопасить себя от встречи в первом раунде плей-офф с нижегородским "Торпедо". Ярославцы поднялись на второе место Запада, но итоговое место зависит уже от ЦСКА.

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