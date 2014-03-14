Общество
Последний путь солдата

Приближается 70-летний юбилей Великой Победы, но с каждым годом победителей остается все меньше и меньше. Такова суровая правда жизни. Военнослужащим 40-й военной базы «Отар», жителям поселка городского типа Гвардейского хорошо известно имя проживавшего на станции Отар Стряпихина Михаила Егоровича, который недавно ушел из жизни на 91-м году.

19-летний тракторист, а затем танкист начал свой боевой путь под Смоленском, где в первом же бою был ранен. Молодой и крепкий организм быстро восстановился, из госпиталя – сразу на фронт, под город Великие Луки. Второе, на этот раз тяжелое, ранение – и снова госпиталь. После лечения он рвется на фронт, в 1943 году участвует в боях за освобождение Эстонии.

В победном 1945 году Михаил Егорович воевал в Дрезденской группировке, а долгожданную победу встретил в логове фашизма – Берлине, откуда в сентяб­ре и демобилизовался. 

С 1957 года работал на станции Отар, где более 20 лет трудился в дорожно-эксплуатационном управлении. Михаил Егорович прожил долгую, насыщенную событиями жизнь, мужественно преодолевал все трудности, выпавшие на его долю, и с честью прошел через горнило тяжелых испытаний. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За трудовую доблесть», «За трудовое отличие», «За освоение целинных земель». 

Участник Великой Отечественной войны оставил яркий след и в деле патриотического воспитания наших военнослужащих, учащихся школы им. Б. Момыш­улы, жителей Гвардейского гарнизона. Встречаясь и делясь воспоминаниями с молодым поколением, он учил ценить и крепить дружбу, быть надежным защитником родной земли.

Мы отдаем дань глубокого уважения ветерану Великой Отечественной войны, замечательному человеку Михаилу Стряпихину. Будем помнить его всегда. 

Бауржан АХМЕТОВ

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