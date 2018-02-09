Последний роман об Эрасте Фандорине поступил в продажу

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Стартовали продажи последней части цикла детективов Бориса Акунина о самом известном сыщике-аристократе XIX века. "Не прощаюсь" стала 16-й книгой о приключениях Эраста Фандорина, причем ее релиз состоялся ровно тот день, когда исполнилось 20 лет с момента выхода первой книги из этого цикла – "Азазель", передает Life.ru
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Кстати, первую главу новинки поклонники могли прочитать еще месяц назад в личном аккаунте Григория Чхартишвили на "Фейсбуке". Это был подарок его читателям к Новому году. Начало вышло более чем интригующим с учетом того факта, что в предыдущей части – "Черный город" – знаменитый сыщик получил пулю в голову.
Отметим, что из 16 книг о Фандорине всего три были экранизированы: "Азазель", "Турецкий гамбит" и "Статский советник". Премьера еще одной части – "Декоратора" – намечена на 2019 год. Главную роль в ней сыграет Данила Козловский.