Последний сбой – он трудный самый

Систему электронного детского сада в Костанайской области запустили в октябре прошлого года. Благодаря ей родителям теперь не нужно ходить по различным инстанциям. Поставить ребенка в очередь, получить направление, проверить очередность – все это можно сделать с мобильного ­телефона или компьютера.

Вот только ближе к окончанию учебного года костанайцы столк­нулись с рядом проблем. Одна из самых острых заключалась в том, что попытки получить услуги на портале оканчивались провалом. Попробовала при подготовке ­материала проделать требуемые про­цедуры и я. Не получилось!

Выбираешь местом жительства «Костанай», и сразу же на экране появляется красноречивая надпись: «Не удается получить дос­туп к сайту». Хотя информация по детским садам и очередности в них в Лисаковске, Костанайском и других районах области отображалась вполне корректно.

На портале можно увидеть число дошкольных организаций, количество посещающих их детей, язык обучения, форму собственности и другие данные.

Проблемы с доступом к сайту, по словам тех родителей, кто пытался получить направления в детские сады, появились еще в середине июня. Костанайцам система предлагала либо места в других детских садах, либо заяв­ляла, что мест нет вовсе.

Проблемы в городском отделе образования объяснили техническими сбоями. Как отметила руководитель ведомства Айман Ибраева, разработчики системы заявили о перегрузке серверов.

В областном департаменте агентства по делам госслужбы проблему исследовали и выяс­нили, что сложности действительно имеются как по доступу к самому порталу, так и к отдельно взятым услугам. Хотя задумка сама по себе неплохая и отлично решает вопросы, связанные с прозрачностью распределения свободных мест.

– В списке детских садов отобра­жаются свободные мес­та в разных возрастных категориях, которые в первые 3 дня с момента опубликования являются приоритетными для льготников, – рассказал главный специалист ведомства Казбек Бексултанов. – Затем через 3 дня действие приоритета завершается, и оставшиеся места появляются в общем доступе. Далее распределение осуществляется в порядке конкурса: кто первый занял место, тот и получил направление.

В управлении образования области такой подход считают правильным и говорят: многое зависит от активности самих родителей. Вот только проверка также выявила, что после снятия блокировки свободные мес­та куда-то исчезали. По факту некоторые костанайцы так и не смогли получить необходимые направления в детские сады при весеннем распределении.

В отделе образования города отмечают, что в августе ждут высвобождения еще 280 мест, а проблему с доступом к сайту поста­раются решить с помощью установки дополнительных серверов.

И здесь возникают резонные вопросы, на которые ни на городском, ни на областном уровне так и не смогли дать ответ. Например, серверы какой мощности обслуживают портал сейчас или при какой нагрузке прошла перегрузка системы? На самом деле это те два ключевых показателя, которые должны были повлиять на принятие решения об установке дополнительного сервера. Его, к слову, как сказала Айман Ибраева, должны установить уже в июле.

По перегрузке в управлении образования смогли сказать лишь то, что количество заходов превысило очередность в Костанае – около 11 тыс. человек. Но много ли это, если учитывать факт роста численности населения в областном центре, строительство новых микрорайонов и детских садов, увеличение госзаказа на обучение детей в дошкольных организациях?

Руководитель областного управления образования Василий Цымбалюк в свою очередь назвал еще одну возможную причину ­сбоев в работе системы. По его словам, районы, которые также подключились к порталу, не устанавливали собственных серверов, а пользовались мощностями костанайского. Купить необходимое для регио­нов оборудование планируют, но и здесь не озвучивают требуемую мощность для стабильной работы оборудования.

Насколько дополнительный сервер повлияет на ситуацию с получением направлений в детские сады, покажет август. Вот только специалисты отмечают, что хорошо было бы дать родителям шанс подать докумен­ты по старинке, в бумажном варианте. Новой системой это не предусмотрено.