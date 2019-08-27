​Последний турнир сезона

Напомним, что нашу страну на данном турнире, призовой фонд которого составляет 57 238 700 долларов, будут представлять сразу 6 спортсменов. В женской части состязаний выступят Елена Рыбкина (она прошла квалификацию, обыграв по очереди американку Эмму Наварро – 6:1, 6:1, а потом австралиек Арину Родионову – 6:2, 6:1 и Лизет Карберу – 7:6, 6:3), а также Юлия Путинцева, Зарина Дияс и Галина Воскобоева. А у мужчин нашу республику представят Михаил Кукушкин и Александр Бублик.

Немного об истории. US Open начал свой отсчет в 1881-м – на 4 года позже, чем Уимблдон, но по количеству проведенных розыгрышей он опережает все остальные «шлемы», поскольку не делал перерывы во время развязавшейся в XX веке I и II Мировых войн. Нынешний турнир – 139-й по счету. В стартовый день соревнований пройдет половина матчей первого круга (64) – в верхней половине мужской сетки и нижней половине женской. В утренней сессии на центральном корте, носящем имя Артура Эша, против Зарины Дияс сыграет австралийка Эшли Барти, бывшая с июля по середину августа первой ракеткой мира (7 недель), и действую­щий чемпион US Open и первая ракетка мира у мужчин серб Новак Джокович. Последним запуском на центральном корте сыграет самый титулованный теннисист в истории Роджер Федерер.

При этом одним из самых интересных матчей будет противостояние между россиянкой Марией Шараповой (87-я в рейтинге WTA) и американкой Сереной Уильямс (7-я ракетка мира). В 2004 году Маша выиграла у соперницы на Уимблдоне и Итоговом чемпионате WTA, однако затем Серена раз за разом побеждала, доведя счет личных встреч до неприличных 19-2. У Шараповой были неплохие шансы на победу на «Ролан Гаррос»-2018, но американка тогда снялась с матча из-за травмы. В нынешнем году все обстоит иначе – с января россиянка выиграла всего два матча – на Мальорке и в Цинциннати – и только что поменяла тренера, а американка сыграла в двух крупных финалах: на Уимблдоне и в Торонто.

Из представителей топ-10 посева вчера на корт, помимо Н. Джоковича, Э. Барти и С. Уиль­ямс, также вышли швейцарец Роджер Федерер (3-я ракетка мира), а также чешка Каролина Плишкова (3-я среди женщин), украинка Элина Свитолина ­(5-я), россиянин Даниил Медведев (5-я ракетка), японец Кей Нисикори (7-й) и американка Мэдисон Кис (9-я).