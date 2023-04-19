Последняя капля?

Вполне возможно, говорят эксперты, вода в скором времени будет стоить дороже нефти, что отразится и на геополитике. О том, какие проблемы стоят в этом плане перед Казахстаном, в интервью «Казахстанской правде» рассказала эколог-эксперт, кандидат географических наук Айжан Скакова.

– Айжан Амангельдиновна, на открытии сессии Парламента Глава государства отметил, что вопрос обеспечения водной безопасности является стратегически важной задачей. С какими вызовами и когда мы начнем сталкиваться с этой проблемой уже, что называется, лицом к лицу?

– На открытии парламентской сессии Президент Касым-Жомарт Токаев подробно остановился на проблеме водной безопасности. В другом своем выступлении в прошлом году Глава государства назвал и основные причины нехватки водных ресурсов – это сокращение внешнего притока воды, что усугубляется неэффективным ее использованием. Потери доходят до 40%. К числу характерных проблем также относятся высокая изношенность инфраструктуры, низкий уровень автоматизации и цифровизации, отсутствие научного сопровождения и дефицит кадров.

Если говорить о трансграничном притоке воды, которую мы получаем из сопредельных государств: Китая, России, Узбекистана и Кыргызстана, его объем составляет примерно 50% водного баланса в стране. При этом на четыре из восьми водохозяйственных бассейнов приходится более 90% водных ресурсов и более 70% имеющихся ресурсов пресной воды – это Арало-Сырдарьинский, Балхаш-Алакольский, Иртышский и Жайык-Каспийский водные бассейны. Многострадальным является Сырдарьинский бассейн, охватывающий три миллиона человек, – это население Кызыл­ординской и Туркестанской областей. Ежегодное снижение стоков по Сырдарье связано с рос­том орошаемого земледелия в этом регионе, население растет, а воды не хватает.

– Регулярно мы слышим о том, что стране необходим отдельный орган по водной безопас­ности. А сегодня, насколько известно, эту тему ведут с десяток различных структур.

– Есть Комитет по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов, который прежде не раз был в составе то одного, то другого министерства. Кроме того, совершенно верно, что вопросами водных ресурсов занимаются десятки различных структур, имеющих различное ведомственное подчинение. Поэтому, к сожалению, нет ни общей политики, ни единых принципов.

Как результат, 275 объектов централизованного водоснабжения и 483 нецентрализованного водоснабжения в целом по стране являются бесхозными.

Сегодня работы по обеспечению водной безопасности в основном ориентированы на борьбу с наводнениями. Идет строительство многочис­ленных и не всегда нужных водо­хранилищ. А в США, например, ежегодно сносятся тысячи водохранилищ – там их считают главным антропогенным фактором деградации речных и озерных экосистем.

Многие эксперты не раз предлагали создать единый управляющий орган. Можно это сделать даже на базе действующего Комитета по водным ресурсам, объединив с ним другие структуры, что не повлечет больших дополнительных бюджетных ресурсов. Это необходимо сделать для обеспечения интеграции управления, более четкого планирования, контроля и рационального использования водных ресурсов.

– Не все понимают, почему в стране, которая каждый год борется с паводками, есть проб­лема обезвоживания, опус­тынивания, почему звучат тревожные предупреждения о том, что уже через 10 лет в Казахстане будет ощущаться нехватка пресной воды.

– Наша страна занимает огромную территорию, состоит из различных географических и ландшафтных зон, которые имеют и разные возможности водообеспечения. Поэтому в одних регионах – избыток воды, происходят паводки, а в других в это же время засуха и обезвоживание.

Что касается прогнозов, по оценкам Всемирного банка, к 2030 году объем водных ресурсов в Казахстане уменьшится с 90 кубических километров до 76 кубических километров в год. По исследованиям казахстанских ученых через 8 лет дефицит воды в нашей стране составит около 12–15 кубических километров в год.

Как отмечают международные эксперты, основной проб­лемой Казахстана является отсутствие системы планирования и управления водными ресурсами. Нынешнюю ситуацию можно назвать не управлением водными ресурсами, а управлением спросом на воду. Мы до сих пор не имеем точной информации о водных ресурсах республики.

Государственный водный кадастр должен вести «Казгидромет», а не частные организации, как сейчас. Для этого необходимо перевести мониторинг источников воды в цифровой формат с использованием технологий космического зондирования.

Нужно повышать эффективность водопользования. Например, КПД оросительных сис­тем республики не превышает 0,45–0,55, то есть непроизводительный выход поливной воды достигает 50%. Только 16% орошаемых земель окупаются технологиями и модернизациями капельного орошения. Другими словами, большая часть поливной воды уходит в песок. Поэтому необходимо изменить политику государственной поддержки орошаемого земледелия.

Другой причиной паводков является неправильная политика застройки в затапливаемых поймах водоемов. Нарушаются правила, запрещающие застройку водоохранных зон домами, дачами, различными производствами. Нельзя строить в поймах рек.

– Города разрастаются, идет активная застройка территорий, человек захватывает все больше пространства. Озера осушаются. Понятно, что это влияет на экосистему. Как это отражается на обеспеченности населения пресной водой?

– Этот важный вопрос можно рассмотреть на примере Астаны. Недавно жители столицы столкнулись с нехваткой питье­вой воды. Власти сообщили, что дефицит образовался из-за масштабной застройки и роста населения. Дефицит воды сейчас составляет около 30 тысяч кубометров. Ежегодный прирост составляет 70–80 тысяч, следовательно, инженерная инфраструктура не поспевает. Строится третья насосно-фильт­ровальная станция, но при таких темпах роста населения и этого недостаточно. Необходимо строительство еще и четвертой аналогичной станции. Пока же власти рекомендуют жителям столицы рационально использовать воду.

Аналогичная ситуация в Алма­ты, где население растет небывалыми темпами. Поэтому и образуются проблемы с обеспечением чистой питьевой водой. Уже сегодня мы видим обмелевший и заболоченный Сайранский водоем. Перестал быть водным источником Большой Алматинский канал (БАК). А ведь еще 60–70 лет назад в арыках Алматы текла чистая питьевая вода.

На сегодняшний день там имеются два основных источника водоснабжения: 40% составляет горная вода, 60% – подземная. Структура водоснабжения включает в себя более 386 скважин, глубина которых составляет от 150 до 500 метров. Подземная вода – основной источник водоснабжения Алатауского, Ауэзовского, частично Алмалинского районов. Большую часть Медеуского района и всю верх­нюю зону обеспечивает фильт­ровальная станция «Медеу», где происходит водоподготовка горной воды из реки Малой Алматинки и ее притоков. Еще есть две реки – Каргалы и Аксай. Они являются источником водоснабжения верхней части Наурызбайского района.

– Могу я затронуть бытовую сторону водной проблемы? Вот у нас у всех в домах есть такое благо цивилизации, как туалет, при использовании которого идет та же вода, которую человек использует для питья или приготовления пищи. Да, мы, конечно, можем попросить население быть сознательным и пользоваться водой, использованной после, например, умывания. Среди моих знакомых есть такие люди, но их единицы. Очевидно, нужны какие-то технические меры, подходы, какое-то системное переустройство наших домов? Как это делается за рубежом. То есть нужно рачительное отношение к воде в зависимости от целей ее использования. Например, в том же Израиле, в огромные резервуары собирается дождевая вода.

– Показателен и пример Японии, где в туалете используются только стоки внутренней канализации. И для этого переустроена вся внутренняя водно-канализационная система. При желании можно произвести такое технические переустройство и в наших многоэтажных домах. Полагаться только на сознательность людей недостаточно. Нужны более жесткие законодательные рычаги, возможно, непопулярные меры – это более высокие тарифы на воду. Сейчас в Казахстане ежедневное потребление воды на душу населения составляет 3 499 лит­ров. Для сравнения: в Германии потребляют 855 лит­ров, а в Британии – всего 348 лит­ров. На Западе для бытовых и технических нужд используется отдельный водопровод, в котором вода тоже очищенная, но для питья непригодная. Многочисленные автомойки не должны иметь доступ к питьевой воде, они должны пользоваться только неочищенной водой. Тарифы для коммунальных потребителей достаточно низкие и обычно не полностью покрывают операционные затраты. Средняя сумма счета по оплате услуг хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет всего 0,2% от среднего дохода домохозяйства по сравнению со средним показателем 0,8% в других странах (в России – 0,5%, Германии – 1,1%). В результате низкого уровня тарифов вода воспринимается как бесплатный ресурс, и большинство потребителей не пытаются использовать ее экономно.

– Кто больше всего сегодня нуждается в воде? И что делать, чтобы решить проблему?

– Если общий уровень дефицита воды в целом для экономики можно улучшить, как говорилось, введением новой политики управления водными ресурсами, реализацией проектов экономного водопотребления, то гораз­до труднее задача с нехваткой воды для домохозяйств. Надо признать, до сих пор не выполнена программа по обеспечению 100% централизованным водоснабжением населения городов и сел страны. По статистке, 35% городского населения и 55% сельчан все еще не удовлетворены доступом к чис­той питьевой воде.

Глава государства неоднократно ставил задачу по рациональному потреблению и сохранению водных ресурсов, призывал использовать для этого научные разработки, инновации, а также передовой международный опыт. Принципиальное значение имеет цифровизация объектов водоснабжения и всей водной отрасли. Предстоит масштабная реконструкция оросительных каналов, переход на автономное управление гидротехническими сооружениями, автоматизация учета воды, внедрение квот на использование водных ресурсов. Все эти вопросы требуют качественного нормативно-правового и законодательного обеспечения. Для этих целей Правительству и Парламенту нужно завершить разработку и принятие нового Водного кодекса и пересмотреть Правила установления водоохранных зон и полос, Правила экс­плуатации водохранилищ (в том числе с ГЭС), а также необходимо принять новую концепцию и государственную программу водосбережения.

Ожидается, что в новом Водном кодексе будет усилена роль ИУВР – интегрированного управления водными ресурсами, которое опирается на международный опыт. В современных реалиях необходимо переходить от централизации полномочий управления на местный, локальный бассейновый уровень. Такое управление имеет более надежную основу водообеспечения.

Также необходимо делать упор на увеличение и постоянную потребность в финансировании – вместо создания механизма самофинансирования и саморазвития. В новом кодексе также надо сделать упор на сохранение и восстановление экосистем, являющихся природной основой устойчивого водоснабжения. Современным и своевременным будет закрепление новых понятий – водная безопасность, а также управление спросом на воду.

Необходимо прекратить управление спросом на воду (водопот­реблением) и перейти на управление водными ресурсами. Важно прекратить борьбу с наводнения­ми с помощью строительства новых водохранилищ. Запретить застройку водоохранных полос.

Нужно определить реальную себестоимость воды для каждого водного бассейна и ввести дифференцированные тарифы на водопотребление с учетом международного опыта.

На самом деле в Казахстане нет понятия «себестоимость воды» – по тарифу у нас и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в ЖКХ платят только за доставку воды, но не за нее саму, будто она ничего не стоит.

В мире ученые несколько десятилетий занимаются расчетом себестоимости воды – это сложный многокомпонентный расчет, учитывающий массу факторов – он нужен, чтобы обеспечить как раз таки сбалансированный и максимально эффективный ее расход. Например, Глобальное водное партнерство, организованное в 1996 году, предлагает свой подход к расчету стоимости воды.

Зачем это нужно? Как раз для того, чтобы в каждом конкретном регионе была точно рассчитанная стоимость воды, учитывающая экономическую, экологическую, технологическую и иную специфику региона.

Необходимо считать себестои­мость воды на основании экологического ущерба. Однако на государственном уровне этот вопрос не рассматривается, даже учитывая практически катастрофическую ситуацию с водными ресурсами в стране.

В условиях аридизации клима­та подземные воды являются нашим стратегическим фондом. Прежде всего необходимо объективно оценить их запасы и качество, разработать детальную карту подземных вод. Такие фундаментальные исследования должны выполняться под строгим контролем государства при участии ученых и гидрогеологов.

Необходимо решить проблемы нехватки кадров и научных разработок в водной отрасли. Кратчайший путь решения проблемы – развивать инновационные направления водного хозяйства на базе ведущих университетов Казахстана. Хотя в стране уже больше не готовят инженеров-водников – гидрологов, гидротехников, гидрогеологов, а готовят гуманитариев: бакалавров и магистров по специальности «водные ресурсы и водопользование».

Анализируя предлагаемые Правительством госпрограммы, можно констатировать, что ключевые проблемы системы управления водными ресурсами, препятствующие преодолению указанных угроз водной безопас­ности, следует структурировать по трем основным направлениям: техногенные, климатические, правовые и институциональные.

Некоторые шаги уже были сделаны, этому способствовала работа Комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента РК 7-го созыва. В результате проведения парламентских слушаний о воде были выработаны рекомендации по ускорению решению проблем водной безопасности. Правительству остается их выполнять.