Последняя соната Фарита Зигангирова
Алим Анапьянов
Недавно скоропостижно скончался легендарный игрок алма-атинского «Динамо», бронзовый призер Московской Олимпиады 1980 года и капитан сборной СССР по хоккею на траве Фарит Зигангиров. Про него слагали легенды, писали как о невероятно техничном, выносливом и волевом спортсмене. В жизни он оставался простым, добрым человеком и всегда искренне дружил с журналистами. За несколько месяцев до кончины мы записали с ним интервью для сборника очерков «Хоккейная соната», который в скором времени увидит свет. Публикуем эту последнюю откровенную беседу.