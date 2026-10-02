Последняя соната Фарита Зигангирова

Статьи,Спорт
Алим Анапьянов

Недавно скоропостижно скончался легендарный игрок алма-атинского «Динамо», бронзовый призер Московской Олимпиады 1980 года и капитан сборной СССР по хоккею на траве Фарит Зигангиров. Про него слагали легенды, писали как о невероятно техничном, выносливом и волевом спортсмене. В жизни он оставался простым, добрым человеком и всегда искренне дружил с журналистами. За несколько месяцев до кончины мы записали с ним интервью для сборника очерков «Хоккейная соната», который в скором времени увидит свет. Публикуем эту последнюю откровенную беседу.

фото из архива автора

– Фарит Нургалиевич, вы отыграли за «Динамо» 15 сезонов. С чего началась ваша история в Казахстане?

– Я благодарен своим учителям, и особое место в моей жизни занимает Эдуард Фердинандович Айрих, которого в стране называли «генералом травяного хоккея». Хотя он «поставил на рельсы» в Казахстане и зимний вид. Меня ведь из Кирова приглашали играть именно в хоккей с мячом. Я выступал за «Родину» и на одном из всесоюзных турниров был признан лучшим полузащитником.

Не знаю, как об этом узнал тренерский штаб алмаатинцев, но весточку о приглашении передал земляк Леонид Лобачев, игравший в казахстанском коллективе. Вскоре на наш домашний адрес пришла телеграмма с вызовом на переговорный пункт – домашнего телефона у нас, как и у многих тогда, не было. В назначенный час мы с папой были на месте. Эдуард Фердинандович спросил меня прямо: «Хочешь играть в хоккей профессионально?» Получив утвердительный ответ, он переговорил с отцом. Так в мае 1972 года я, 17-летний парень, оказался в столице Казахской ССР.

Сезон бенди уже закончился, и Айрих решил отправить меня в юношескую команду по хоккею на траве, чтобы научился хотя бы правильно держать клюшку, ведь инвентарь в этих видах существенно различается. До осени я совершенствовал мастерство, играл за дубль и в тот же год стал чемпионом СССР.

– В таком возрасте сложно адаптироваться в новом городе...

– Если бы не коллектив, я мог бы вернуться назад. Но дружба с Сая­ном Шаймерденовым, который часто приглашал меня к себе домой, и другими ребятами помогла освоиться и полюбить этот южный город. Динамовский коллектив был силен дружбой: мы вместе отмечали все праздники и дни рождения. У меня были друзья в свердловской команде, московских и других клубах, и все они поражались нашей атмосфере. Здесь любой человек чувствовал себя своим. Наверное, и победы от этого.

– Вы 14-кратный чемпион СССР. Один титул выиграли на льду, остальные – на траве. Где игралось комфортнее?

– Я понимал, что на льду у меня шансов мало: в команде тогда было созвездие классных исполнителей – Юрий Варзин, Вячеслав Панев, Леонид Лобачев, Валерий Бочков, Евгений Агуреев, Александр Ионкин... Пробиться в основной состав было трудно, поэтому я сосредоточился на летнем хоккее. Поднабрался опыта, изучал тактику. Главное – умел правильно держать клюшку, выполнял как удары, так и броски. Когда команда зарабатывала пенальти, бить шел я – исполнял штрафные практически без промаха. Опять же помогал мне в этом Эдуард Айрих, который был мне вместо отца и тренера.

– Какой матч самый памятный в карьере?

– Игра чемпионата СССР 1973 года против ульяновской «Волги». В случае победы мы подтверждали чемпионский титул, завоеванный годом ранее. Дирижер нашей дружины Юрий Варзин подал угловой, и я с его передачи сумел забить. Счет 1:0 продержался до финального свистка. В воротах гостей стоял Леонард Мухаметзянов. Потом он при каждой встрече в шутку говорил: «Как ты мог обидеть своего родственника-татарина?»

– В 1978 году команду окончательно разделили на «зимников» и «летников». Как вы сделали выбор?

– Я не выбирал. Эдуард Фердинандович сказал: «Кто входит в состав сборной СССР по летнему виду, должны пойти со мной». Из «Динамо» в сборную Союза тогда входили 11 человек! Только Александру Михайловичу Ионкину разрешили совмещение – он год играл на два фронта, а потом окончательно перешел к «зимникам».

– Но на Олимпиаде-80 в Москве из алмаатинцев играли только шестеро...

– Дело в том, что перед Играми Эдуард Фердинандович перенес операцию, и командой руководил Михаил Семенович Осинцев. Каждый тренер старается призвать в состав своих ребят, поэтому в сборной появились его воспитанники из московских «Филей». А нас было шестеро: Миннебула Азизов, Александр Мясников, Олег Загороднев, Александр Гончаров, Михаил Ничепуренко и я. Осинцев не мог нас не взять – «Динамо» было на ходу. Мы это подтвердили и в последующие годы выигрывали не только чемпионаты СССР, но и дважды – в 1982 и 1983 годах – Кубок европейских чемпионов.

Кстати, я мог поехать и на Олимпиаду в Сеул в 1988 году, Осинцев звал. Но я отказался – решил завершать карьеру. Устал от травм, последний год выступал на уколах из-за проблем с поясницей.

– За столько лет не возникало желания сменить клуб?

– Варианты были. Приглашали в горьковский «Старт» – Айрих, узнав об этом, устроил мне разнос: «Даже не думай». Потом тренеры СКА (Свердловск) звали, я даже хотел уехать тайно и попрощался с ребятами. Но Эдуард Фердинандович снова каким-то образом узнал и после поездки говорит: «Я был у руководства, оно в порядке исключения согласилось дать тебе квартиру». Я тогда еще не был женат, и для холостого спортсмена это было редчайшее поощрение. Так я и остался в Алма-Ате – как потом оказалось, навсегда.

– В вашей биографии есть и успешный тренерский этап...

– Опять же помог Эдуард Айрих. Он вместе с Казбеком Байбуловым, руководившим кафедрой в физкультурном институте, решил подтянуть мое образование. Тренер так и сказал: «Мало иметь диплом. Надо хорошо разбираться в тактике хоккея, уметь строить отношения с людьми, быть психологом и врачом». Несколько месяцев я как на работу ходил к Байбулову на кафедру, выполнял задания, конспектировал все в общую тетрадь. И все это пригодилось: я стал помогать Айриху, а в начале 90-х возглавил «Динамо», работал со сборной Казахстана (как с мужской, так и с женской), трудился в НОК и спортивных школах.

 

#Спорт #легенды #хоккей на траве #Фарит Зигангиров

Популярное

Все
Серебряное трио Казахстана
Полевой сезон: сроки имеют принципиальное значение
Наращивая долю ВИЭ в энергобалансе
Литература должна вдохновлять и воспитывать
В Астане открылся Art Qurultay
Актобе будет цвести
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Точность и современные технологии
Медиация существовала у казахов с древних времен
Между прошлым и... настоящим
Казахстан заинтересован в создании совместных производств с Беларусью
Формула современного педагога
Галерея образов и смыслов
Может ли ИИ говорить по-казахски так же естественно, как человек?
Скачай и изучай!
Наногель поможет в терапии
Юные таланты объединил проект «Мың бала»
Мановение поэзии Жана Бахыта
Последняя соната Фарита Зигангирова
Наружные двери отворять только наружу
Отличные вести из Самарканда
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
На глубине 400 метров
Азиада набирает ход: ни дня без медали
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
День труда: Бектенов от имени Президента вручил награды представителям рабочих профессий
Второму хлебу – первоочередное внимание
Задержаны должностные лица высшего командного состава Минобороны
От количества – к качеству: высшая школа и наука на новом этапе
Ко Дню труда казахстанцы высказали отношение к рабочим профессиям
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Глава государства встретился с топ-менеджерами китайского маркетплейса и логистической компании
Павлодарскую область подключат к новой экосистеме AI-решений
Казахстанские гребцы отличились на Азиаде в Японии
Лечитесь со вкусом
Обеспечить своевременную перевозку зерна
Сталь, «цифра» и характер
Агропереработка: от количественного роста к качественным изменениям
Овощи и фрукты снова подешевели в Казахстане
Готовятся бои за титулы WBC и WBO
Девятиэтажка пойдет под снос
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Первые призывники из Астаны отправились служить на границу
ВИК-2026: по итогам второго дня сборная Казахстана завоевала 10 медалей
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Zijin RG Gold представила проект расширения производственных мощностей на месторождении Райгородок
Испанская страсть на столичной сцене: как прошел первый концерт Энрике Иглесиаса в Казахстане
Огонь, долг и человечность: память о героях мирного времени увековечили на большом экране
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Аудит выявил нарушения налогового администрирования в Астане на сотни млн тенге
Новый формат общественного представительства
Время белых полей

Читайте также

Европейские стандарты для горных курортов Казахстана
Так воспитывают лидеров
Внедрение ИИ – прогресс с оглядкой на человека
Белый мир Актолагая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]