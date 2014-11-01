Последняя в текущем году сельхозярмарка проходит в Астане Общество 640

Сегодня, 1 ноября, в Астане проходит последняя в текущем году сельскохозяйственная ярмарка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата акима города.



Товаропроизводители Акмолинской области завершают сезон. В отделе торговли и сферы услуг городского управления предпринимательства и промышленности сообщили, что область будет представлена более чем 300 предприятий из 17 районов.



На площади перед акиматом будут установлены 120 торговых палаток и 4 юрты. Для жителей и гостей Астаны здесь представят свыше 500 тонн продукции по 53 наименованиям. В частности, это 190 тонн картофеля, 89 тонн других овощей, 83 тонны мясных и колбасных изделий, 50 тонн муки, 20 тонн молока и молочных изделий, 10 тонн сахара, 4,5 тонны свежей рыбы, 3 тонны крупяных изделий, 213 тыс. штук яиц и 9 тыс. литров растительного масла.



Акмолинская область также готовит для гостей ярмарки культурную программу, подготовленную творческими коллективами области.