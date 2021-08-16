Происшествия
Последователей иностранного радикального проповедника арестовали в Казахстане
Комитет национальной безопасности РК задержал приверженцев радикальных течений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.   

13 августа текущего года в рамках проводимых КНБ досудебных расследований с санкции суда арестованы по подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной вражды 4 жителя городов Атырау, Жанаозена и Шымкента.

«Указанные лица являются приверженцами нетрадиционного религиозного течения, последователями одного из иностранных радикальных проповедников.

Иная информация в интересах следствия раскрытию не подлежит», - дополнили в комитете.

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