Последователей иностранного радикального проповедника арестовали в Казахстане
Комитет национальной безопасности РК задержал приверженцев радикальных течений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
13 августа текущего года в рамках проводимых КНБ досудебных расследований с санкции суда арестованы по подозрению в пропаганде терроризма и разжигании религиозной вражды 4 жителя городов Атырау, Жанаозена и Шымкента.
«Указанные лица являются приверженцами нетрадиционного религиозного течения, последователями одного из иностранных радикальных проповедников.
Иная информация в интересах следствия раскрытию не подлежит», - дополнили в комитете.