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Последовательная линия Казахстана
Лилия СЫЗДЫКОВА
Своим мнением о Манифесте, обнародованном на полях Саммита по ядерной безо­пасности, поделились депутат Мажилиса Парламента РК, доктор политических наук Куаныш Султанов, генеральный директор РГП «Национальный ядерный центр Рес­публики Казахстан» Эрлан Батырбеков и первый вице­-президент Национальной академии естественных наук РК, доктор технических наук, академик НАН РК Нуралы Бектурганов.

Говоря о Манифесте, спикеры сделали акцент на то, что данный документ и изложенные в нем инициативы – очередной значимый шаг в последовательной политике Казах­стана и его Лидера в деле глобального разоружения и нераспространения. К. Султанов напомнил, что с самого обретения независимости наша страна взяла такой курс и никогда от него не отступала.

Мажилисмен также обратил внимание на обозначенную в Манифесте Президентом проблему – что договор о нераспространении ядерного оружия не выполняет своего предназначения. По его мнению, важен уже сам факт того, что эта правда была высказана на столь высоком уровне, и на этот вопрос вновь было обращено внимание мирового сообщества.

– Манифест обращен главам государств, странам, народам всего мира. Это призыв объединиться, сообща выступать за то, чтобы наша планета освободилась от ядерной угрозы, – подчеркнул К. Султанов.

Э. Батырбеков также отметил, что Манифест «Мир. XXI век» – новый вклад Нурсултана Назарбаева в сохранение и укрепление стабильности в мире, одним из условий которой является как раз обеспечение устойчивой системы глобальной безопасности, в том числе ядерной. Вся история суверенного Казахстана наполнена инициативами и конкретными делами, которые показывали, что мир без ядерного оружия может стать реальностью. Так, именно наша страна первой закрыла испытательный ядерный полигон в Семипалатинске, отказалась от своего ядерного арсенала, именно казахстанский Лидер инициировал Проект АТОМ, и по его предложению в нашей стране под эгидой МАГАТЭ был создан Банк низкообогащенного урана.

– На сегодняшний день, по моему мнению, более актуальной задачи, чем построение мира, свободного от ядерного оружия, у нас нет. И я, как ученый, как руководитель научной организации, считаю, что все современные технологии должны служить на благо человечеству, – подчеркнул глава Национального ядерного центра. – Если говорить о значении Манифеста Нурсултана Абишевича, то я уверен, что все мировое сообщество, лидеры государств прислушаются к этому посланию, поскольку в нем четко определены основные направления, которые могут привести мир к миру, избавить его от войн в будущем.
Академик Н. Бектурганов, также говоря от лица научного сообщества страны, подчеркнул, что Манифест – это всеобъемлющий и стратегический документ. И ученые, дабы поддержать это обращение, должны предложить конкретные шаги, нацеленные на то, чтобы на своем уровне внести вклад в осуществление миротворческих идей, заложенных в призыве Главы государства.

– Инициативы Нурсултана ­Абишевича Назарбаева ученые должны анализировать и на деле их поддерживать, предлагать конкретные предложения и разработки, направленные на достижение поставленных высоких целей, – подчеркнул академик.

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