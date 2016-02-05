​Последовательно и прозрачно

20 марта 2016 года состоятся всеобщие выборы 98 депутатов Мажилиса Парламента и 3 335 депутатов областных, городов Астаны, Алматы, районных и городских маслихатов. 21 марта 2016 года на сессии Ассамблеи народа Казахстана будут избраны 9 депутатов Мажилиса Парламента.

Избирательный процесс проходит несколько основных стадий, а все избирательные действия осущест­вляются в определенной последовательности.

Важной стадией избирательного процесса является составление и уточнение списков избирателей. Для того чтобы гражданин мог участвовать в голосовании, ему недостаточно удовлетворять избирательным цензам, а необходимо еще быть внесенным в список избирателей. Регистрация избирателей по месту жительства на территории конкретного избирательного участка является основанием для включения граждан в список избирателей.

Что делать, если в настоя­щее время избиратель по каким-либо причинам находится вне постоянного места своей регистрации и уверен, что 20 марта у него не будет возможности проголосовать на своем избирательном участке? В этом случае надо обратиться в акимат по месту временного нахождения, но не позже 18 февраля, с заявлением о включении в список избирателей того избирательного участка, на котором человек проголосует в день выборов.

В случае необходимости выезда в период с 4 марта до 18.00 19 марта за пределы своего населенного пункта избиратель может получить на избирательном участке по месту регистрации открепительное удостоверение на право голосования. При этом открепительное удостоверение не выдается избирателям, желающим участвовать в голосовании в другом избирательном округе или на другом избирательном участке в пределах своего населенного пункта.

Выдвижение политичес­кими партиями партийных списков началось с 20 января и завершится 8 февраля 2016 года. В Центризбирком представлены партийные списки четырех политических партий.

Партийный список партии «Нур Отан» из 127 кандидатов зарегистрирован на заседании Центризбиркома 3 февраля. 2 февраля партийные списки представлены Народно-демократичес­кой патриотической партией «Ауыл» из 19 кандидатов и Коммунистической Народной партией Казах­стана из 22 кандидатов. Демократическая партия Казахстана «Ак жол» представила партийный список из 35 кандидатов 3 февраля.

Выдвижение кандидатов в депутаты маслихатов также началось с 20 января, но продлится до 19 февраля. Разнятся и сроки окончания регистрации. Так, регистрация партийных спис­ков политических партий завершается 19 февраля, а ре­гистрация кандидатов в депутаты маслихатов – 23 февраля.

Одним из условий для осуществления регистрации является избирательный взнос. Политическая партия из своих средств вносит на счет ЦИК РК избирательный взнос в размере 342 тыс. 885 тенге за каждое лицо, включенное в партийный список. Партия «Нур Отан», ДПК «Ак жол» и КНПК, получившие на предыдущих выборах 15 января 2012 года более 7% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, избирательный взнос не вносят. Избирательный взнос кандидата в депутаты маслихата составляет 114 тыс. 295 тенге.

Внесенный избирательный взнос возвращается политической партии, если по итогам выборов она набрала не менее 7% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Кандидату в депутаты маслихата взнос возвращается в том случае, если он избран депутатом или набрал не менее 5% голосов избирателей, а также в случае смерти кандидата.

Для Казахстана важно, чтобы его действия были понятны и транспарентны для мирового сообщества, поэтому мы приглашаем международных наблюдателей. После назначения выборов председателем Центр­избиркома направлены приглашения первым руководителям центральных избирательных органов 18 государств. Министром иностранных дел приглашены 11 международных организаций, в рамках которых направлены приглашения 112 государствам.

На интернет-ресурсе БДИПЧ/;ОБСЕ размещено информационное сообщение о наборе экспертов основной группы миссии БДИПЧ/;ОБСЕ, в котором государствам – участникам ОБСЕ предложено направить 36 долгосрочных и 400 краткосрочных наб­людателей. Аналогичное информационное сообщение размещено на интернет-ресурсе Исполнительного комитета СНГ с предложением направить миссию наблюдателей от СНГ в количестве 300 наблюдателей.

В Центризбирком еще не поступали представления от Министерства иностранных дел Республики Казахстан об аккредитации наблюдателей иностранных государств и международных наблюдателей.

Следует отметить, что Центризбирком осущест­вляет свою деятельность открыто и гласно. 25 января в Астане состоялся организованный нами республиканский семинар-совещание по вопросам организации подготовки и проведения выборов. За этот период проведены 8 заседаний Центризбиркома, на которых приняты 15 постановлений. Подготовлены и направлены в различные инстанции 68 писем.

По заказу Центризбиркома изготавливаются 22 информационных и мобилизационных видео- и аудиоролика. Некоторые из них уже демонстрируются на телевизионных каналах и на радио. В регионах размещены 702 информационных билборда.

Для участников избирательной кампании Центризбиркомом подготовлены 8 видов информационных плакатов, 14 памяток, методических пособий, сборников и иных информационно-справочных материалов. Часть печатной продукции уже получена избирательными комиссиями и иными организаторами выборов.

Большой положительный резонанс вызывает такая форма работы Центр­избиркома, как ответы на вопросы, поступающие от участников избирательной кампании. В настоящее время нами даны ответы на 43 вопроса.

Тексты постановлений, методических пособий и информационных и иных материалов размещены на интернет-ресурсе Центризбиркома, который действует у нас в режиме постоянного обновления с 1999 года (www.election.gov.kz).

Основная задача 13 399 избирательных комиссий всех уровней, в которых работают около 94 тыс. человек, – провести выборы в рамках правового поля, с соблюдением норм международного права в области демократических выборов.