Последствия незаконной врезки в нефтепровод ликвидировали в Атырауской области

АО "КазТрансОйл" полностью ликвидировало последствия незаконной врезки в магистральный нефтепровод Мартыши – Атырау в Атырауской области, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу компании.
"АО "КазТрансОйл" полностью ликвидировало последствия незаконной врезки на 81,6 км магистрального нефтепровода Мартыши – Атырау, произведенной 16 января и повлекшей за собой разлив нефти. В ремонтно-восстановительных работах в период с 16 по 18 января были задействованы 83 работника Атырауского нефтепроводного управления Западного филиала АО "КазТрансОйл" и 34 единицы спецтехники", – сообщается в пресс-релизе.
"18 января работы по уборке, вывозу замазученного грунта с земли и нефти со льда реки Черная были завершены. Объем замазученного грунта составил 18,8 кубических метров. На данный момент сумма ущерба, нанесенного окружающей среде и АО "КазТрансОйл" от повреждения трубопровода, уточняется", – заключается в информации.