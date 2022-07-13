Последствия схода селя на республиканскую трассу показали в Жетысуской области

Пресс-служба ДЧС Жетысуской области сообщила о сходе грязекаменной массы на автодорогу республиканского значения Аксай-Шонжы, передает Kazpravda.kz.



По данным ДЧС, 12 июля 2022 года в 17:19 в Уйгурском районе из-за обильных осадков в виде дождя на 12 километре автодороги республиканского значения Аксай-Шонжы произошел сход грязекаменной массы.

"На этом участке автодороги проезд осуществлялся по одной полосе. Общий объем грязекаменной массы составил 10 куб.м. Также на 18 и 19 километрах данной автодороги произошли переливы через дорожное полотно, на 18 километре произошел частичный размыв дорожного полотна", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данных участках автодороги сотрудниками местной полицейской службы были выставлены посты и установлены знаки для предупреждения водителей.

Силами ДЭУ-17 с.Шонжы Уйгурского района проводились ремонтно-восстановительные работы. Для расчистки автодороги также были привлечены местные исполнительные органы, отдел по ЧС Уйгурского района, патрульная полиция.

"13 июля в 09:00 часов ремонтно-восстановительные работы завершены, проезд для всех видов автотранспорта открыт. Жертв, пострадавших и разрушений нет", – добавили в ДЧС.