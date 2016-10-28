​Послы добра

Организатором этого культурного события является Национальный дельфийский комитет при поддержке Министерства по делам религий и гражданского общества РК, акимата города Степногорска. Заявки на участие в Играх уже подали более 500 участников по 17 номинациям: фортепиа­но, баян/;аккордеон, домбра, кобыз, театр, академическое пение, народное пение, эстрадное пение, народный танец, современный танец, фотография, тележурналистика, короткометражное кино, изобразительное искусство, дизайн одежды, декоративно-прикладное искусство, пение на языке жестов и диджей.

Оценивать участников предстоит компетентному жюри. А поддержат молодые таланты и пожелают им успехов на торжест­венном мероприятии видные деятели искусства и культуры, а также звезды казахстанского спорта и эстрады. Например, член жюри известный казахстанский дизайнер Кайролла Абишев готовит специальный приз – победитель будет приглашен в качестве модельера в дизайнерскую студию «Зекен мода».

Гала-концерт победителей состоится на торжественной церемонии закрытия игр, которая состоится во дворце культуры «Горняк» 4 ноября. По итогам состязаний лучшие из лучших отправятся покорять международный олимп Дельфийских игр.