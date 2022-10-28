Послы дружбы АНК – институт народной дипломатии, связывающий людей разных стран. Высокое звание доверяют авторитетным общественным и государственным деятелям, вносящим большой вклад в укрепление дружбы. Генрих Цертик – один из них: сближению культур и менталитетов он посвятил свою политическую карьеру.

– Генрих, Вы родом из Казахстана, и Вам самому пришлось пройти путь переселенца по приезде в Германию. Поэтому вы решили посвятить себя помощи этой категории граждан, став депутатом Бундестага?

– Да, родился я в селе Узынагаш Алматинской области и там прожил 32 года. В 1989 году моя семья пере­ехала в Германию, где я начал налаживать свою жизнь, будучи уже, можно сказать, взрослым зрелым человеком.

В нашей семье всегда культивировались традиции участия в общественной жизни. Взрослые учили, что нужно всегда заботиться о том мес­те, где живешь, вносить посильный вклад в развитие населенного пункта и страны в целом.

По приезде в Германию я тоже начал осматриваться, искать новые опоры для себя как гражданина, думать, где бы мог применить свои способности. И понял, что могу быть полезным в помощи своим землякам-переселенцам, которые оказались в новых условиях, и которым нужна поддержка здесь.

Спустя два года вошел в ряды Хрис­тианско-Демократического союза (ХДС) – второй по величине партии Германии. Был членом городского совета, депутатом Бундестага XVIII созыва, возглавлял Ассоциацию интеграции немецко-русских переселенцев в земле Северный Рейн-Вестфалия.

На всех этих позициях вел постоянную разъяснительную работу, помогал людям, вернувшимся на историческую родину, адаптироваться к новым условиям. Нужно было рассказывать не только о юридических моментах, но и о традициях, культуре, менталитете немцев. Конечно, у многих возникали трудности на новом месте, что-то недопонимали, делали ошибки. Поэтому я и избрал своим делом помогать людям.

Конечно, моя деятельность как депутата Бундестага работой только с этой социальной категорией не ограничивалась. Необходимо было заботиться о запросах всех жителей своей территории. Больше 20 лет я возглавляю общество Freundschaft – Druschba, где люди могут общаться по интересам, находить поддержку. Это очень важно – создавать условия для того, чтобы мы имели возможность лично делиться мыслями, взглядами, быть вместе.

– Какова, на Ваш взгляд, миссия народной дипломатии, которую сегодня развивает Ассамблея народа Казахстана?

– Данная миссия очень почетна и важна. В задачи посла дружбы входит не просто организация культурных мероприятий или информационная работа. Это еще и ведение диалога в широком понимании слова. Выстраи­вая отношения между людьми, мы выстраиваем отношения между государствами.

Пандемия, конечно, сократила количество личных встреч и моих поездок в Казахстан, но мы всегда оставались на связи, поддерживая сотрудничество, которое за много лет превратилось в успешные совместные бизнес-проекты, обмены между образовательными учреждениями, социальные связи.

Народная дипломатия дает очень много возможностей для укрепления дружественных связей между людьми, живущими в разных странах. Немцы Казахстана и немцы Германии могут вести общий бизнес, начинать интерес­ные совместные проекты, опи­раясь на связи и традиции земля­чества, превращать это все в прибыль, во взаи­мовыгодное сотрудничество. Общая ментальность – словно мост между людьми и государствами.

Кроме того, Ассамблея народа Казахстана выполняет очень важную государственную функцию объединять на базе единой гражданской позиции людей разных националь­ностей, давая возможность представителям всех этнических, культурных, языковых групп реализовать себя на благо страны, в которой они живут и гражданами которой являются. Эту работу нужно расширять. И я горжусь тем, что мне выпала честь быть сопричастным к этому.

– Говоря о налаживании диалога между странами, мы часто используем такую метафору, как «мосты дружбы». К сожалению, порой приходится наблюдать крушение этих связей, даже, казалось бы, очень прочных. Можно ли предотвратить ситуации, когда мосты уже в огне? Что каждый из нас может сделать для этого?

– Вовремя тушить этот пожар. Наша гражданская обязанность, уверен в этом, – не давать ему разгореться в большое пламя. А как это сделать? Искать между людьми разных стран не различия, а сходства, то, что нас объединяет.

Мы все на самом деле очень похожи, все хотим быть уверенными в завтрашнем дне, воспитывать детей, реализовывать себя в любимом деле. И именно поэтому постоянно ищем пути сотрудничества, возможности стать полезными друг другу.

Мы рассказываем о Казахстане, о возможностях работы, потенциале, культурных и национальных аспектах. И я хочу выразить благодарность посольству Казахстана в Германии, которое ведет в этом направлении очень большую работу и поддерживает наши начинания.

Буквально неделю назад мы под его крышей обсуждали вопросы, касаю­щиеся возможностей расширения сотрудничества между предпринимателями Казахстана и Германии.

Имеет большое значение также дея­тельность парламентской группы, которая делает все возможное для развития диалога на политическом уровне. Более того, очень крепки связи между молодежными организациями наших стран.

Только такой путь я вижу – навстречу друг другу. И если не делать таких шагов, то кого потом винить, что люди утратили взаимопонимание. Я уверен, что мосты между Казахстаном и Германией очень крепки.

– В Казахстане сегодня проходят большие политические реформы. Заметны ли изменения в казах­станском обществе из-за рубежа?

– Да, работая с казахстанскими парт­нерами, мы видим, что структура власти меняется внутри страны. И это правильно.

Пусть это и банально, но государство можно сравнить с семьей, в каж­дой из которых, бывает, случаются кризисы. Люди, живущие под одной крышей, меняются, их взгляды или уклад жизни начинают разниться. Для того чтобы семья не распалась, меняться должна система. Чем гибче будет она, тем счастливее и продолжительнее будет брак.

Так же и в государстве. Если сущест­вует народный запрос на изменения, его нельзя игнорировать. Если граж­дане «выросли», стали другими, они хотят и другого отношения к себе со стороны власти. Оставлять без внимания это было бы большой ошибкой.

– Конституционная реформа в Казахстане предполагает расширение участия граждан в жизни страны. Насколько важна и жизнеспособна эта тенденция? Как система гражданского волеизъявления реализуется в Германии?

– По сути, каждый гражданин Германии может выдвинуться на выборную должность, если у него есть такое желание, и он имеет потребность посвятить себя общественной работе.

Общественные кандидаты предлагают свою кандидатуру на отдельном выборном участке, и эти фамилии потом рассматривает партийный комитет. Если претендентов несколько, то проводится тайное голосование членов нашего партийного округа, а потом партия выдвигает единого кандидата, который набрал больше голосов.

Параллельно каждая партия выс­тавляет списки, допустим, федеральному руководству, если речь идет уже о федеральных выборах.

Я считаю, что правильно расширять список выборных должностей и инструментарии для участия самих граждан в управлении отдельными территориями. Таким образом народу дается возможность выбора и, с другой стороны, ему же делегируется и ответственность за этот выбор. У нас говорят так: если вы не ходили на выборы, тогда не спрашивайте, почему в стране что-то не так.

Сами депутаты тоже несут больше ответственности, ведь они выбраны народом. Нужно выполнить свою предвыборную программу, потому что по окончании срока придется отчитаться перед избирателями о проделанной работе, смотреть им в глаза, объяснить, почему что-то сделано, а что-то – нет.

Работая с Казахстаном, мы накопили определенный опыт сотрудничества с местными маслихатами. Буквально в прошлом году был реализован очень важный проект для женщин в Караганде.

Есть опыт сотрудничества в Костанайской области. Готовится обмен опытом и студентами между колледжами Казахстана и Германии. И я вижу неравнодушие казахстанцев. Среди них много людей, которые хотят и способны работать на благо страны.