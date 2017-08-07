Политика
Послы ряда стран в Казахстане вручили верительные грамоты Госсекретарю РК
Анастасия Прилепская
Послы ряда стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии в Казахстане (по совместительству) вручили верительные грамоты Государственному секретарю РК Гульшаре Абдыкаликовой, передает корреспондент Kazpravda.kz.

С Госсекретарем в резиденции Акорда встретились послы: Восточной Республики Уругвай Энрике Хуан Дельгадо Хента, Республики Колумбия Альфонсо Лопес Кабальеро, Государства Эритрея Петрос Цеггай, Республики Фиджи Иоане Найвалуруан, Лаосской Народно-Демократической Республики Сивиенгфет Фетворасак, Республики Чили Родриго Хосе Ньето Матуран, Республики Гватемала Гиселу Аталида Годинес Сасо.

Гульшара Абдыкаликова поздравила послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и выразила надежду, что их деятельность будет способствовать наращиванию потенциала сотрудничества между странами.

Во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Восточной Республики Уругвай Госсекретарь отметила, что Уругвай является для Казахстана одним из наиболее перспективных партнеров в Латинской Америке и выразила признательность за твердую поддержку кандидатуры Казахстана в ходе выборов непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы.

"Считаю, что локомотивом двустороннего взаимодействия должно стать торгово-экономическое сотрудничество. В связи с этим, нам необходимо активизировать наши деловые контакты с акцентом на увеличение товарооборота и взаимных инвестиций", – сказала Госсекретарь на встрече с послом Республики Колумбия.

На встрече с послом Государства Эритрея Гульшара Абдыкаликова отметила, что Казахстан, как непостоянный член Совбеза ООН, взяв на себя обязательства в качестве председателя Санкционного комитета по Сомали и Эритрее, стремится содействовать миру, стабильности и безопасности, как в регионе Африканского Рога, так и на всем континенте в целом.

В ходе беседы с послом Республики Фиджи Госсекретарь РК обратила внимание на то, что одним из перспективных направлений сотрудничества является сфера туризма. Развитию взаимодействия в этой области могло бы способствовать установление прямых связей между туристическими ведомствами и компаниями двух стран.

На встрече с послом Лаосской Народно-Демократической Республики Госсекретарь подчеркнула, что активизация экономического сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии занимает важное место во внешней политике РК. Казахстан заинтересован в использовании опыта и механизмов работы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Мы признательны правительству Чили за поддержку в вопросах вступления РК в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)", – сказала Гульшара Абдыкаликова на встрече с послом Республики Чили.

В ходе встречи с послом Гватемалы Госсекретарь отметила, что важным направлением сотрудничества может стать реализация совместных проектов в таких сферах как инфраструктура, финансы, услуги и обслуживание, транспорт, сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность и туризм.

Кроме того, Гульшара Абдыкаликова пригласила все страны принять участие в проектах, которые будут реализованы на площадке ЭКСПО после завершения выставки: Международного финансового центра Астана, Международного центра по развитию "зеленых" технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН, Международного технопарка IТ-стартапов.

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