Политика
Послы ряда стран в Казахстане вручили верительные грамоты Госсекретарю РК
Анастасия Прилепская
Послы ряда стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии в Казахстане (по совместительству) вручили верительные грамоты Государственному секретарю РК Гульшаре Абдыкаликовой, передает корреспондент Kazpravda.kz.

С Госсекретарем в резиденции Акорда встретились послы: Восточной Республики Уругвай Энрике Хуан Дельгадо Хента, Республики Колумбия Альфонсо Лопес Кабальеро, Государства Эритрея Петрос Цеггай, Республики Фиджи Иоане Найвалуруан, Лаосской Народно-Демократической Республики Сивиенгфет Фетворасак, Республики Чили Родриго Хосе Ньето Матуран, Республики Гватемала Гиселу Аталида Годинес Сасо.

Гульшара Абдыкаликова поздравила послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане и выразила надежду, что их деятельность будет способствовать наращиванию потенциала сотрудничества между странами.

Во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Восточной Республики Уругвай Госсекретарь отметила, что Уругвай является для Казахстана одним из наиболее перспективных партнеров в Латинской Америке и выразила признательность за твердую поддержку кандидатуры Казахстана в ходе выборов непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы.

"Считаю, что локомотивом двустороннего взаимодействия должно стать торгово-экономическое сотрудничество. В связи с этим, нам необходимо активизировать наши деловые контакты с акцентом на увеличение товарооборота и взаимных инвестиций", – сказала Госсекретарь на встрече с послом Республики Колумбия.

На встрече с послом Государства Эритрея Гульшара Абдыкаликова отметила, что Казахстан, как непостоянный член Совбеза ООН, взяв на себя обязательства в качестве председателя Санкционного комитета по Сомали и Эритрее, стремится содействовать миру, стабильности и безопасности, как в регионе Африканского Рога, так и на всем континенте в целом.

В ходе беседы с послом Республики Фиджи Госсекретарь РК обратила внимание на то, что одним из перспективных направлений сотрудничества является сфера туризма. Развитию взаимодействия в этой области могло бы способствовать установление прямых связей между туристическими ведомствами и компаниями двух стран.

На встрече с послом Лаосской Народно-Демократической Республики Госсекретарь подчеркнула, что активизация экономического сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии занимает важное место во внешней политике РК. Казахстан заинтересован в использовании опыта и механизмов работы Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Мы признательны правительству Чили за поддержку в вопросах вступления РК в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)", – сказала Гульшара Абдыкаликова на встрече с послом Республики Чили.

В ходе встречи с послом Гватемалы Госсекретарь отметила, что важным направлением сотрудничества может стать реализация совместных проектов в таких сферах как инфраструктура, финансы, услуги и обслуживание, транспорт, сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность и туризм.

Кроме того, Гульшара Абдыкаликова пригласила все страны принять участие в проектах, которые будут реализованы на площадке ЭКСПО после завершения выставки: Международного финансового центра Астана, Международного центра по развитию "зеленых" технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН, Международного технопарка IТ-стартапов.

Популярное

Все
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Указ Президента Республики Казахстан
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Закон Республики Казахстан
Геннадий Головкин потерпел поражение от "Канело"
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
GGG сделал заявление о своей карьере после поражения от "Канело"
Переименуют ли улицы, названные в честь Назарбаева
Президент Токаев – Головкину: Гордимся тобой!
В Семее назревает скандал вокруг здания офтальмологического центра
Российские СМИ забили тревогу по поводу задержания в Казахстане грузовиков из РФ с товарами из Европы. Мы разобрались в сложившейся ситуации
"Канело" обратился к Головкину после победы в трилогии
«Я из рода акынов…» Так о себе писал поэт и писатель Сырбай Мауленов
Какие соглашения подписаны между Казахстаном и ОАЭ в рамках визита Смаилова
В Атырауской области установили ограничения на покупку яиц
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью назвали в Минздраве
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Меняемся вместе с Конституцией
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Пожар уничтожил рынок в Жетысае

Читайте также

Политика
Жаслан Мадиев покинет должность первого вице-министра цифро…
Политика
Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалб…
Политика
Эксперт о выборах: одним из главных конкурентов будет «канд…
Политика
Перемены нужны как воздух

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]