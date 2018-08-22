Послы ряда стран вручили верительные грамоты Нурсултану Назарбаеву

Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в церемонии принятия верительных грамот от послов ряда стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе церемонии верительные грамоты Президенту Казахстана вручили чрезвычайные и полномочные послы Ливанской Республики Жискар Эл Хури, Украины Иван Кулеба, Федеративной Республики Бразилия Марсия Доннер Абреу, Федеративной Республики Германия Тило Клиннер, Исламской Республики Пакистан Имтиаз Ахмад Кази.
Обращаясь к присутствующим послам, Глава государства поздравил их с официальным началом дипломатической миссии и подчеркнул, что этот момент является волнительным и ответственным для каждого дипломата.
Нурсултан Назарбаев рассказал о прошедшем 20-летнем юбилее Астаны и отметил, что за короткий период времени столица Казахстана стала объединяющим фактором для многонационального народа страны и открыла дорогу для новых идей и инноваций.
"Астана стала новой площадкой мира и согласия, на которой были приняты важнейшие документы Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации исламского сотрудничества, выставки "ЭКСПО" и другого", – указал Президент Казахстана.
Глава государства отдельно остановился на вопросах проведения предстоящего VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий и пригласил делегации стран принять активное участие.
"Недавно мы осуществили запуск Международного финансового центра "Астана", созданного на основе лучших мировых практик. Приглашаю ваши страны принять участие в его работе", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Елбасы рассказал о том, что в целях наращивания экономического сотрудничества с соседними странами Казахстан активно развивает современную инфраструктуру, и подчеркнул, что строительство 2,7 тыс. км казахстанского участка международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай полностью завершено.
"В этом месяце в Актау на Пятом каспийском саммите Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, в которой наряду с вопросами безопасности и экологии предусмотрено расширение потенциала транспортных сетей и дальнейшее инфраструктурное развитие Прикаспийских стран. Запуск порта Курык обеспечит перевозку грузов далее по Транскаспийскому направлению. Благодаря этому к 2020 году в бюджет дополнительно поступят 5 миллиардов долларов США, а казахстанская продукция станет доступной на рынках более 120 стран мира", – заявил Президент.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что внешняя политика Казахстана основывается на принципах конструктивного сотрудничества и прагматизма, особо выделил стремление Астаны к дальнейшему развитию двустороннего и многостороннего взаимодействия.
Глава государства отметил, что на сегодняшний день двусторонние отношения с Германией поднялись на стратегический уровень, и заявил, что первый официальный визит Федерального Президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Астану и участие в выставке "ЭКСПО-2017" дали новый импульс сотрудничеству между двумя странами.
"Совместно с германскими коллегами продолжаем работу по внедрению в Казахстане элементов четвертой промышленной революции и привлечению передовых технологий и инвестиций. Немецкая диаспора в Казахстане является "золотым мостом" между нашими государствами", – сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев отметил, что за прошедшие годы Казахстан и Украина достигли больших результатов, и подчеркнул, что две страны исторически связывают узы дружбы и сотрудничества.
"В прошлом году торговый оборот между нашими странами вырос на 19 процентов. Увеличивается количество действующих в Казахстане предприятий с участием украинского капитала. Важно расширять экономическое сотрудничество и связи, особенно в сфере промышленности и сельского хозяйства", – указал Глава государства.
Елбасы отметил, что Пакистан является важным и перспективным партнером Казахстана в Южной Азии, и выразил уверенность, что полноправное членство Пакистана в Шанхайской организации сотрудничества даст новый импульс ее дальнейшей работе.
"Для продолжения развития торгово-экономических связей нам необходимо возобновить деятельность межправительственной комиссии и Делового совета, а также принять соответствующую "Дорожную карту", – заявил Президент Казахстана.
Глава государства отметил, что в этом году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений с Бразилией, и подчеркнул особое место, которое занимает эта страна в Латинской Америке.
"В сентябре 2016 года на полях форума "Большой двадцатки" я встречался с Президентом Бразилии Мишелем Темером. Мы обсудили пути поднятия двустороннего сотрудничества между нашими странами на новый качественный уровень. В этой связи нам необходимо активно реализовывать совместные проекты в области технологий, сельского хозяйства, машиностроения, а также легкой промышленности. Я уверен, что введенный нами безвизовый режим будет способствовать еще более глубокому сотрудничеству в культурно-гуманитарной сфере", – сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев отметил, что за четверть века отношения с Ливаном сложились в духе взаимопонимания и сотрудничества.
"Сегодня в Казахстане успешно функционирует целый ряд ливанских компаний. Уверен, что создание межправительственной комиссии, взаимный обмен визитами рабочих групп дадут новый импульс двустороннему сотрудничеству. Мы высоко оцениваем позицию Бейрута, направленную на установление стабильности и безопасности на Ближнем Востоке", – подчеркнул Глава государства.
В завершение Нурсултан Назарбаев еще раз поздравил участников церемонии с началом дипломатической миссии в Казахстане и выразил уверенность в том, что их работа будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и доверия между странами.
В ходе церемонии верительные грамоты Президенту Казахстана вручили чрезвычайные и полномочные послы Ливанской Республики Жискар Эл Хури, Украины Иван Кулеба, Федеративной Республики Бразилия Марсия Доннер Абреу, Федеративной Республики Германия Тило Клиннер, Исламской Республики Пакистан Имтиаз Ахмад Кази.
Обращаясь к присутствующим послам, Глава государства поздравил их с официальным началом дипломатической миссии и подчеркнул, что этот момент является волнительным и ответственным для каждого дипломата.
Нурсултан Назарбаев рассказал о прошедшем 20-летнем юбилее Астаны и отметил, что за короткий период времени столица Казахстана стала объединяющим фактором для многонационального народа страны и открыла дорогу для новых идей и инноваций.
"Астана стала новой площадкой мира и согласия, на которой были приняты важнейшие документы Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Организации исламского сотрудничества, выставки "ЭКСПО" и другого", – указал Президент Казахстана.
Глава государства отдельно остановился на вопросах проведения предстоящего VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий и пригласил делегации стран принять активное участие.
"Недавно мы осуществили запуск Международного финансового центра "Астана", созданного на основе лучших мировых практик. Приглашаю ваши страны принять участие в его работе", – сказал Нурсултан Назарбаев.
Елбасы рассказал о том, что в целях наращивания экономического сотрудничества с соседними странами Казахстан активно развивает современную инфраструктуру, и подчеркнул, что строительство 2,7 тыс. км казахстанского участка международного транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай полностью завершено.
"В этом месяце в Актау на Пятом каспийском саммите Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, в которой наряду с вопросами безопасности и экологии предусмотрено расширение потенциала транспортных сетей и дальнейшее инфраструктурное развитие Прикаспийских стран. Запуск порта Курык обеспечит перевозку грузов далее по Транскаспийскому направлению. Благодаря этому к 2020 году в бюджет дополнительно поступят 5 миллиардов долларов США, а казахстанская продукция станет доступной на рынках более 120 стран мира", – заявил Президент.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что внешняя политика Казахстана основывается на принципах конструктивного сотрудничества и прагматизма, особо выделил стремление Астаны к дальнейшему развитию двустороннего и многостороннего взаимодействия.
Глава государства отметил, что на сегодняшний день двусторонние отношения с Германией поднялись на стратегический уровень, и заявил, что первый официальный визит Федерального Президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Астану и участие в выставке "ЭКСПО-2017" дали новый импульс сотрудничеству между двумя странами.
"Совместно с германскими коллегами продолжаем работу по внедрению в Казахстане элементов четвертой промышленной революции и привлечению передовых технологий и инвестиций. Немецкая диаспора в Казахстане является "золотым мостом" между нашими государствами", – сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев отметил, что за прошедшие годы Казахстан и Украина достигли больших результатов, и подчеркнул, что две страны исторически связывают узы дружбы и сотрудничества.
"В прошлом году торговый оборот между нашими странами вырос на 19 процентов. Увеличивается количество действующих в Казахстане предприятий с участием украинского капитала. Важно расширять экономическое сотрудничество и связи, особенно в сфере промышленности и сельского хозяйства", – указал Глава государства.
Елбасы отметил, что Пакистан является важным и перспективным партнером Казахстана в Южной Азии, и выразил уверенность, что полноправное членство Пакистана в Шанхайской организации сотрудничества даст новый импульс ее дальнейшей работе.
"Для продолжения развития торгово-экономических связей нам необходимо возобновить деятельность межправительственной комиссии и Делового совета, а также принять соответствующую "Дорожную карту", – заявил Президент Казахстана.
Глава государства отметил, что в этом году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений с Бразилией, и подчеркнул особое место, которое занимает эта страна в Латинской Америке.
"В сентябре 2016 года на полях форума "Большой двадцатки" я встречался с Президентом Бразилии Мишелем Темером. Мы обсудили пути поднятия двустороннего сотрудничества между нашими странами на новый качественный уровень. В этой связи нам необходимо активно реализовывать совместные проекты в области технологий, сельского хозяйства, машиностроения, а также легкой промышленности. Я уверен, что введенный нами безвизовый режим будет способствовать еще более глубокому сотрудничеству в культурно-гуманитарной сфере", – сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев отметил, что за четверть века отношения с Ливаном сложились в духе взаимопонимания и сотрудничества.
"Сегодня в Казахстане успешно функционирует целый ряд ливанских компаний. Уверен, что создание межправительственной комиссии, взаимный обмен визитами рабочих групп дадут новый импульс двустороннему сотрудничеству. Мы высоко оцениваем позицию Бейрута, направленную на установление стабильности и безопасности на Ближнем Востоке", – подчеркнул Глава государства.
В завершение Нурсултан Назарбаев еще раз поздравил участников церемонии с началом дипломатической миссии в Казахстане и выразил уверенность в том, что их работа будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы и доверия между странами.