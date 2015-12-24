Приходите завтра



Уходящий год стал настоящим испытанием для госаппарата Германии. Сотрудники учреждений работают на износ.

Премьер-министр федеральной земли Рейнланд-Пфальц Малу Дрейер говорит о «невыносимом положении». Авторитетное немецкое издание Spiegel цитирует ее слова: «Традиционный график работы – с понедельника по пятницу – явно не годится. Люди трудятся посменно, в выходные и сверхурочно. BAMF должно для этого предусмотреть дополнительное финансирование». Председатель Ассоциации работников органов федеральной власти (VBOB) Хартвиг Шмит-Кёнигсберг также бьет тревогу по поводу переработок, сообщает www.tagesschau.de.

Глава Министерства внутренних дел (в ведении которого находится BAMF) Томас де Мезьер согласился в интервью газете Bild am Sonntag, что сотрудники госучреждений работают «под большим напряжением».

В действительности количество необработанных запросов на предоставление убежища в Германии пока остается достаточно высоким. По информации Федерального ведомства по делам миграции и беженцев ФРГ сегодня рассмотрено порядка 240 тыс. заявок. В целом же если обратиться к числу беженцев, то на сайте ведомства www.bamf.de опубликована следующая информация (ситуация на 7 декаб­ря): с января по ноябрь текущего года в Германии зарегистрировано почти 965 тыс. мигрантов. Поэтому посменная работа сотрудников просто необходима, подчеркнул Мезьер. Проблему планируется разрешить увеличением числа сотрудников BAMF на 4 тыс. человек с января следующего года.

Непростая арифметика

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев ФРГ критикуют также за затягивание процедур рассмотрения докумен­тов. Мезьер не принимает это обвинение: «Несмотря на увеличивающееся число заявок, среднюю продолжительность процедуры удалось даже уменьшить». Причем это время в следующие месяцы будет только сокращаться. Министр подчеркнул, что только в ноябре было рассмотрено более 35 тыс. заявок (а это на 145% выше по сравнению с аналогичным месяцем 2014-го).

А вот подсчеты газеты Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung не дают повода для оптимизма. Так, в октябре текущего года было обработано 30 тыс. документов, в то время как полиция зарегистрировала в том месяце около 150 тыс. новоприбывших. Как видим, разница ощутима.

Эксперты утверждают, что эта тема игнорировалась изначально, а масштабы назревали еще в 2013-м. Сегодня же приходится принимать непростые решения, причем в срочном порядке.

В этой ситуации власти призывают к терпению и пониманию. Некоторые же политики не признают промедлений. Так, газета Zeit цитирует мнение премьер-министра Баварии, главы Христианско-социального союза в Баварии (CSU) Хорста Зеехофера, который считает, что уже в этом году нужно принять положительное решение хотя бы по защите границ ЕС и распределению беженцев. Хотя понятно, что миграционный кризис, с которым столкнулась Европа, за рождественские праздники явно не разрешить…