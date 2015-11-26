Посмертная маска Высоцкого продана за 55 тысяч евро

Последняя жена советского поэта, актера и автора-исполнителя песен Владимира Высоцкого – Марина Влади выставила на торги парижского аукционного дома "Друо" его вещи, передает Kazpravda.kz.
Так, по данным "Интерфакса", посмертная маска актера продана за 55 тысяч евро, стихотворение, написанное на проездном билете парижского метро 11 июня 1980 года и посвященное Влади, – за 200 тысяч евро.
Изначально маска оценивалась в 30–50 тысяч евро, стихотворение – в 10–15 тысяч.
Также с молотка ушли две фотографии Высоцкого в роли Гамлета (проданы за 1 200 и 2 000 евро при начальной цене 200 и 150 евро), серия из трех фотографий на фоне афиши "Гамлета" (3 800 евро), серия из семи фотографий в роли Дон Жуана из фильма "Маленькие трагедии" (4 000 евро).
Большинство снимков сделано известным советским и российским фотографом Валерием Плотниковым.
Также с аукциона продан автограф новеллы Жан-Люка Годара "Мариночка", посвященный актрисе. Новелла сопровождается рисунками Годара.
Кроме того, ушли с молотка работы художников Михаила Шемякина, Соломона Россина, Рональда Сирла, Жан-Жака Семпе. Среди лотов были также бюст Ленина, множество икон и старинных книг.
Отмечается, что российские официальные структуры не выразили желания приобрести вещи, связанные с именем Высоцкого. Среди отказавшихся департамент культуры Москвы, Театр на Таганке, Министерство культуры РФ.
Ранее, когда стало известно, что вещи поэта и артиста выставлены на торги, Марина Влади объяснила это решение переездом из дома в городе Мезон-Лаффит в пригород Парижа. "У меня будет маленькая квартира, и, понятно, все с собой не заберешь. Расстаюсь с драгоценностями, картинами, скульптурами, книгами", – сказала она тогда.
Так, по данным "Интерфакса", посмертная маска актера продана за 55 тысяч евро, стихотворение, написанное на проездном билете парижского метро 11 июня 1980 года и посвященное Влади, – за 200 тысяч евро.
Изначально маска оценивалась в 30–50 тысяч евро, стихотворение – в 10–15 тысяч.
Также с молотка ушли две фотографии Высоцкого в роли Гамлета (проданы за 1 200 и 2 000 евро при начальной цене 200 и 150 евро), серия из трех фотографий на фоне афиши "Гамлета" (3 800 евро), серия из семи фотографий в роли Дон Жуана из фильма "Маленькие трагедии" (4 000 евро).
Большинство снимков сделано известным советским и российским фотографом Валерием Плотниковым.
Также с аукциона продан автограф новеллы Жан-Люка Годара "Мариночка", посвященный актрисе. Новелла сопровождается рисунками Годара.
Кроме того, ушли с молотка работы художников Михаила Шемякина, Соломона Россина, Рональда Сирла, Жан-Жака Семпе. Среди лотов были также бюст Ленина, множество икон и старинных книг.
Отмечается, что российские официальные структуры не выразили желания приобрести вещи, связанные с именем Высоцкого. Среди отказавшихся департамент культуры Москвы, Театр на Таганке, Министерство культуры РФ.
Ранее, когда стало известно, что вещи поэта и артиста выставлены на торги, Марина Влади объяснила это решение переездом из дома в городе Мезон-Лаффит в пригород Парижа. "У меня будет маленькая квартира, и, понятно, все с собой не заберешь. Расстаюсь с драгоценностями, картинами, скульптурами, книгами", – сказала она тогда.