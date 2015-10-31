​Посмотри, что они сделали со мной!

Художница не перестает удивлять гранями своего таланта. Когда-то она начинала с живописи, исповедуя постмодернистскую манеру письма. Эмоциональное состояние выражала особой легкостью мазка, изысканностью цветовых сочетаний и смелостью композиционных решений. Ее выставка «Хочу в Париж!» запомнилась горожанам экспрессией и жизнерадостностью.

С тех пор Наталья успела побывать в Париже, попробовать себя в новых стилях и техниках. Репродукции ее работ внесены в республиканские художественные каталоги, а полотна и арт-объекты стали достоянием частных коллекций ценителей искусства из разных стран. Она по-прежнему не расстается с холстом и красками, порадовав и на этот раз своими новыми полотнами, через которые так и сочится жизнеутверждающее начало.

Художница продолжает смело экспериментировать, используя, кроме красок, еще и стекло, смальту, картон и обычную бумагу, старую мебель, флаконы от парфюма, бисер, ткань, бамбук и даже краску для волос. Так она пропагандирует принцип экологичности, в основе которого бережное отношение к окружающей среде. В ее руках в арт-объект превращается любая вещь, в том числе и отслужившая свое, но продолжающая пылиться на чердаке или в кладовке. Для этого требуется лишь проявить фантазию, научиться же видеть красивое в каждом предмете не сложно.

Наталья Каширина убеждена, что посещение подобных выставок помогает горожанам по-другому взглянуть на свой быт и придать интерьеру неожиданный акцент. Стоит чуть изменить подачу привычных вещей, и тогда даже два металлических ящика (тара) легким движением руки превратятся в изящный журнальный столик и проживут еще одну жизнь, погрузив хозяев и гостей в теплые воспоминания.