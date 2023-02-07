"Посмотрите, где играют дети!" – Смаилов показал на заседании фото построенных по госпрограмме домов

Правительство
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Премьер не назвал регионы, но отметил, что такая картина везде по республике.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Меры по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры рассмотрели на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Премьер-министр отдельно остановился на вопросе домов, построенных по госпрограмме жилищного строительства. Так, участникам заседания были показаны фотографии некоторых дворов, не соответствующих необходимым стандартам качества.

«Я не называю регионы, где построены такие дома. Одно могу сказать точно – примерно такая же картина везде! Посмотрите, где играют дети, посмотрите на благоустройство, на дороги! Неужели теперь это норма? Акимы на местах должны провести ревизию домов, построенных на бюджетные средства, и оперативно устранить все недочеты. Надо следить за качеством строительства и благоустройства», - сказал Алихан Смаилов.

В целом, по словам премьера, на сегодня в отрасли ЖКХ сформировалось множество вопросов, требующих оперативного и качественного решения. К примеру, имеются недоработки ответственных госорганов в решении проблем обеспечения жильем социально-уязвимых слоев населения. Отдельным блоком при этом можно выделить некачественное планирование при реализации жилья очередникам.

«Множество жалоб поступает от граждан, которые не могут получить уже построенное жилье, потому что у «Отбасы банка» не было необходимых средств на льготное кредитование. Подобный подход к работе недопустим», - подчеркнул Алихан Смаилов.

С учетом озвученного премьер-министр поручил провести дополнительный анализ эффективности мер по субсидированию арендной платы очередникам и внести конкретные предложения, а также обеспечить своевременное финансирование всех направлений господдержки при реализации жилья очередникам.

Алихан Смаилов также указал на важность заблаговременного выделения земельных участков, разработки проектной документации и подведения необходимой инфраструктуры для своевременного начала строительного сезона в регионах.

 

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