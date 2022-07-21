Посмотрите, как используется земля

Нельзя принимать решение о регулировании численности сайгаков, не имея полных, достоверных, обоснованных доказательств того, что они наносят ущерб, убежден менеджер проектов ПРООН по биоразнообразию Талгат Кертешев.

Последние из могикан

В ходе расширенного заседания Правительства 14 июля Президент Касым-Жомарт Токаев назвал решение об отстреле 80 тыс. сайгаков «крайней мерой». «Есть, видимо, и другие методы. Посоветуйтесь со специалистами», – призвал Глава государства.

Как отметил эксперт ПРООН в облас­ти биоразнообразия Талгат Кертешев, данные Института зоологии МОН РК и намерение уполномоченного органа изъять из природы 80 тыс. особей, или 10% уральской популяции сайги, вызвали жаркие споры среди ученых, экологов, фермеров, охотников.

Тема вообще странная, если учесть, что степные антилопы включены в приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС). С 2006 года пять стран, где обитают эти животные, – Казахстан, Монголия, Узбекистан, Туркмения, Россия – заключили меморандум о сохранении, восстановлении и устойчивом использовании популяции. Это значит, наша республика взяла на себя обязательство по защите антилоп и устойчивому использованию мест их обитания.

– Эта степная антилопа с необычным хоботком – один из самых древних представителей так называемой мамонтовой фауны, – рассказал эксперт. – Около 70 тысяч лет назад на планете водились мамонты, шерстистые носороги, пещерные медведи, саблезубые тигры. Большинство видов той эры вымерло. Сайгак – исключение, он сумел выжить, но сегодня и для него существует немало угроз.

В первую очередь сайге угрожает браконьерская охота ради добычи рогов. Чем меньше самцов, тем ниже выживаемость вида. Негативное влия­ние оказывает изменение климата: участившиеся засухи в период отела, сильные морозы зимой во время гона. Специалистам отлично известны случаи, когда тысячи и даже десятки тысяч животных выкашивали эпидемии ящура, пастереллеза и других заболеваний. Все сильнее сказывается антропогенный фактор: распашка земель, строи­тельство инженерных сооружений, всевозможных путей, траншей, линий и т. д. Они ограничивают перемещение животных как внутри ареала, так и пути их миграции. Например, нигде не предусмотрены специальные переходы для антилоп через железную дорогу. Зато без учета ареала сайгаков органы власти раздают землю для сельскохозяйственных нужд.

– Увеличение численности сайгаков до 1 миллиона 300 тысяч связано, на мой взгляд, с расширением территории природного резервата «Ыргыз-Торгай», а также созданием природного резервата «Алтын-Дала» и экокоридора Ыргыз – Торгай – Жыланшык на общей площади в два миллиона гектаров, – дал комментарий менеджер ПРООН. – Животных охраняют инспекторы «Охотзоопрома» и охотничьих хозяйств в Западно-Казахстанской, Костанайской и Акмолинской областях. Свою роль сыграли меры по ужесточению законодательства за браконьерство и отсутствие эпидемий в последние годы.

Вместе с тем Талгат Кертешев напомнил о картине 1990–2000-х годов, когда в результате массового браконьерства популяция оказалась на грани полного истребления. Численность степной антилопы, обитающей в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане, сократилась на 94–97%. Недаром в 2002 году Международный союз охраны природы внес этот вид в Международную красную книгу в категорию «CR», то есть «находящийся в критическом состоянии».

Внимательный подход

Сейчас на разных уровнях можно услышать, как фермеры требуют от государства возмещения ущерба, причиненного сайгаками. Действительно, в мире есть практика, когда аграрии получают возмещение, если их посевы пострадали от диких животных. Однако в Казахстане такой механизм отсутствует. И чтобы он появился, нужна методика оценки ущерба.

– Главы крестьянских хозяйств называют суммы ущерба в десятки миллиардов тенге, – возмутился эксперт. – А где обоснование? Чтобы провести подсчет объективно, нужно заложить пробные площадки и определить урожайность как на потравленных, так и на нетронутых участках, причем в конечной стадии вегетации. Во-вторых, необходимо учитывать, что в Западном Казахстане основная часть земель в ареале сайги – это пастбища. А здесь затраты на землепользование отсутст­вуют либо они минимальные.

По мнению Талгата Кертешева, преж­де чем заявлять о регулировании популяции антилопы (читай – отстреле), уполномоченный орган должен принять ряд мер. Например, проанализировать, как идет землепользование в местах обитания сайгаков. Определить продуктивность пастбищ и оптимальную нагрузку на них. Обеспечить животным переходы через линейные сооружения. Восстановить места обитания до надлежащего экологического и биологического уровня. Внедрить систему функционального зонирования земель. Выя­вить «конфликтные» территории, например, пастбища, где находятся и домашние, и дикие животные, или пашни в ареале сайгаков.

– Нужны рекомендации по рациональному размещению севооборотов, применению изгородей и различных отпугивающих устройств, – отметил эксперт. – Одним из вариантов могут стать буферные зоны в природных резерватах с отвлекающими полями, засеянными хорошо поедаемыми дикими животными культурами.

В Казахстане длина железных дорог составляет более 15 тыс. км. Минимум две линии из шести проходят через места обитания антилоп. Если насыпь высокая, она становится преградой для миграции животных. Соответственно, нужны данные по проблемным участкам, чтобы построить переходы. Все эти вопросы должны быть отражены в материалах функционального зонирования.

К слову, у ПРООН⁄ГЭФ уже есть определенный опыт. В рамках проектов по зонированию земель специалисты разработали предложения по трем экологическим коридорам для снежного барса. Для них определены режимы ограничений, выработаны рекомендации по улучшению системы землепользования, снижению нагрузки на пастбища в семи административных районах Алматинской области. Почему бы не использовать данный опыт по отношению к степным антилопам?

– Сейчас назрела необходимость в принятии программы по управлению популяциями сайгаков в Казахстане, – заключил менеджер ПРООН. – Это и мониторинг численности с использованием новых технологий. И конт­роль над эпизоотической ситуацией. И управление экосистемами, включая обводнение пастбищ и восстановление мест обитания антилоп. И обустройство переходов, экокоридоров. Плюс необходимо международное сотрудничество Казахстана со всеми странами, где расположены ареалы обитания степного животного.