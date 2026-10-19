Пособие по безработице: как казахстанцам получить соцвыплаты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтруда разъясняет меры поддержки граждан при потере работы, сообщает Kazpravda.kz

Гражданам доступны услуги по подбору вакансий, профессиональному обучению и участию в программах содействия занятости. Для участников системы обязательного социального страхования при наличии соответствующего права предусмотрена социальная выплата по случаю потери работы.

Первый шаг для получения содействия – регистрация в качестве лица, ищущего работу. Обратиться можно в карьерный центр по месту жительства, через портал электронного правительства eGov.kz или Электронную биржу труда.

При регистрации указываются сведения об образовании, профессиональных навыках, опыте работы и пожеланиях к трудоустройству.

Специалисты карьерного центра помогают подобрать подходящие вакансии и консультируют по доступным мерам поддержки. Если работа не найдена, при соблюдении установленных требований осуществляется регистрация в качестве безработного и рассматриваются возможности участия в активных мерах содействия занятости.

В зависимости от профессиональной подготовки и жизненных обстоятельств гражданину могут быть предложены обучение новой профессии, повышение квалификации, молодежная практика и другие виды субсидируемой занятости. Также предусмотрены меры содействия предпринимательской инициативе и добровольному переселению для трудоустройства. Участие осуществляется с учётом условий соответствующей программы.

Отдельной мерой поддержки является социальная выплата по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования. Она предоставляется при наличии права на её получение и предназначена для частичного возмещения утраченного дохода в период поиска работы.

«С 1 января 2027 года максимальный период получения этой выплаты сокращается с шести до трёх месяцев. Продолжительность будет зависеть от стажа участия в системе обязательного социального страхования. Также устанавливается максимальный размер выплаты – не более 45% от семикратной минимальной заработной платы. Индивидуальный размер рассчитывается с учётом дохода, с которого уплачивались социальные отчисления, и стажа участия в системе», – проинформировали в ведомстве.

Там же добавили, что помощь в трудоустройстве направлена на возвращение граждан к занятости и получению самостоятельного дохода. Подбор подходящей меры осуществляется с учётом ситуации человека и имеющихся возможностей трудоустройства. Получить консультацию можно в карьерном центре по месту жительства, а ознакомиться с вакансиями и услугами в сфере занятости – на данном портале.