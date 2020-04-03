Пособие в 42 500 тенге без ЭЦП: инструкция

Из предложенных для входа в систему вариантов нужно выбрать "Одноразовый пароль", ввести ИИН и свой номер телефона.
После ввода комбинации цифр из полученного SMS потребуется заполнить простую форму, поставить галочку на "Согласен на сбор и обработку персональных данных" и нажать кнопку "Далее".
После подачи электронного заявления откроется окно с указанием ваших данных, номера заявления и статуса "Запрос в обработке". Посмотреть статус и/или получить результат в виде уведомления можно в личном кабинете в разделе "Входящие".
Если система сообщит, что вы не зарегистрированы в базе мобильных граждан, вам нужно будет пройти регистрацию по указанной на странице ссылке. Регистрация необходима, чтобы система знала, что это именно ваш номер телефона и никто другой не получит за вас ваше пособие.
Для регистрации в базе мобильных граждан вас соединят по видеозвонку с оператором ЦОН, который внесет ваш номер в базу. После этого вы можете авторизоваться по одноразовому паролю и пройти описанные выше шаги для получения услуги.
Для регистрации в базе мобильных граждан привлечено порядка 500 сотрудников ЦОН.
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