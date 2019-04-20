Экономика
Пособия на детей до 18 лет могут ввести в Казахстане
Сегодня, 20 апреля, министр труда и социальной защиты населения Казахстана Бердибек Сапарбаев провел 10-е заседание рабочей группы по выработке предложений по повышению доходов и улучшению качества жизни граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

В заседании приняли участие вице-министры здравоохранения Л.Актаева, образования и науки Э.Суханбердиева, национальной экономики М.Жунусбекова, сельского хозяйства А.Сапаров, председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ М.Жайымбетов, заместитель председателя АДГСПК А.Шаимова, заместитель акима г.Нур-Султан Н.Нуркенов, заместитель председателя комитета миграционной службы МВД РК Г.Сарсенова, руководитель столичного бюро фонда «Ақ жүніс» М.Жапек, представители общественных объединений и многодетных семей, инициативные группы.

Вице-министр труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова озвучила выработанные рабочей группой предложения, в частности, введение пособия на детей до 18 лет с оптимизацией некоторых действующих мер соцподдержки. Также имеются предложения по пенсионному обеспечению многодетных матерей и матерей, воспитывающих детей с инвалидностью, изменению методики исчисления совокупного дохода при назначении АСП, пересмотру структуры прожиточного минимума, выдаче удостоверения, подтверждающего статус многодетной матери и другие.

Как отмечается, ряд предложений рабочей группы уже нашел свое решение. В частности, подготовлены поправки в Госпрограмму развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Енбек». Так, для обеспечения занятости и роста доходов многодетным сельчанам будут предоставляться безвозвратные государственные гранты на новые бизнес-идеи в размере 505 тыс. тенге. Также в текущем году 5 тыс. микрокредитов будут направлены на развитие предпринимательства среди многодетных матерей и лиц с инвалидностью на селе.

Кроме того, для многодетных малообеспеченных сельских семей будет организовано краткосрочное обучение востребованным профессиям. По отдельным видам работ будут созданы социальные рабочие места на дому с субсидированием заработной платы.

Все озвученные предложения будут подробно рассмотрены и приняты соответствующие решения, заверили в МТСЗН.

Также министерством разработан единый пакет социальной помощи и услуг, которые будут оказываться малообеспеченным семьям местными исполнительными органами. Соцпакет включает в себя 11 мер социальной поддержки и социальных услуг за счет местного исполнительного органа.

По данным акиматов, в 2019 году 287 тыс. детей будут обеспечены бесплатным питанием в школах, 553 тыс. человек – бесплатным проездом, 219 тыс. школьников – школьной формой и принадлежностями, около 30 тыс. детей – местами в детсадах, 186 тыс. детей получат путевки в лагеря. Свыше 460 тыс. человек получат единовременную помощь, 5 тыс. получателей АСП будут трудоустроены, 5 тыс. человек улучшат жилищные условия через систему жилстройсбережений. В целом всеми видами социальной помощи планируется охватить 821 тыс. человек на сумму 83,1 млрд тенге.

«Решение многих вопросов требует изучения и времени, все они будут постепенно решаться. Инициативы Елбасы «Әлеуметтік қамқорлық», озвученные на съезде партии «Нур Отан», имеют комплексный характер, связаны с долгосрочными целями, направленными на повышение благосостояния граждан. Принятые меры - это лишь первый этап. Министерство продолжает работать в данном направлении», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Руководители госорганов подробно рассказали о мерах, направленных на поддержку малообеспеченных семей, решение поднимаемых ими проблем, а также ответили на озвученные участниками заседания вопросы.

Подводя итоги заседания, Б.Сапарбаев подчеркнул, что поддержка малообеспеченных слоев населения является одним из главных приоритетов социальной политики государства. В этой связи, Министерством труда и соцзащиты населения на регулярной основе будет проводиться мониторинг исполнения госорганами принимаемых социальных мер.

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