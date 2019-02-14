Представители областного управления образования, департамента национального бюро по противодействию коррупции, руководители детских садов, школ, интернатов, колледжей и вузов региона обсуждали бытовую коррупцию.

И конечно, не обошлось без рекомендаций. Они касаются вопросов открытости бюджета учреждений образования, внедрения централизованной системы финансирования и бухгалтерского учета, исключения аффилированных родственных трудовых взаимоотношений, перехода на Smart-формат, отказа от бумажного документооборота и автоматизации бизнес-процедур...

Участникам обсуждения также было рекомендовано рассмот­реть вопрос введения института «Посла честности» в практику работы учреждений образования для ведения внутреннего конт­роля над соблюдением принципов добропорядочности и академической честности.

Руководитель проектного офиса «Ақмола – адалдық алаңы» Ерлаз Жайыкбаев отметил актуальность вопроса устранения коррупционных рисков при зачислении детей в школу. По его словам, распределение детей по классам сегодня ведется непрозрачно. В некоторых школах в мае классы уже укомплектованы, хотя прием документов начинается намного позже.

В свою очередь заместитель руководителя управления образования Валерий Гамазов заверил, что вопрос по усовершенствованию системы зачисления детей в школу будет детально изучен.