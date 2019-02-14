​Посол честности

481
Чингиз Ташенов, Кокшетау

Представители областного управления образования, департамента национального бюро по противодействию коррупции, руководители детских садов, школ, интернатов, колледжей и вузов региона обсуждали бытовую коррупцию.

И конечно, не обошлось без рекомендаций. Они касаются вопросов открытости бюджета учреждений образования, внедрения централизованной системы финансирования и бухгалтерского учета, исключения аффилированных родственных трудовых взаимоотношений, перехода на Smart-формат, отказа от бумажного документооборота и автоматизации бизнес-процедур...

Участникам обсуждения также было рекомендовано рассмот­реть вопрос введения института «Посла честности» в практику работы учреждений образования для ведения внутреннего конт­роля над соблюдением принципов добропорядочности и академической честности.

Руководитель проектного офиса «Ақмола – адалдық алаңы» Ерлаз Жайыкбаев отметил актуальность вопроса устранения коррупционных рисков при зачислении детей в школу. По его словам, распределение детей по классам сегодня ведется непрозрачно. В некоторых школах в мае классы уже укомплектованы, хотя прием документов начинается намного позже.

В свою очередь заместитель руководителя управления образования Валерий Гамазов заверил, что вопрос по усовершенствованию системы зачисления детей в школу будет детально изучен. 

Популярное

Все
Новоселье у подножия Хан-Тенгри
Четверть века на страже южных рубежей
Невероятное из простого
Диалог будет продолжен
Не роскошь, а средство передвижения
Рекорд в честь юбилея
Там, где любовь и поддержка
Комфортная среда – основа доступности
Так судьба распорядилась
Прошли тропою снежных барсов
Растет интерес к исследованию тюркской цивилизации
В штатном режиме
Дорога к знаниям открыта!
Первый шаг в большое кино
Тревожный сигнал
В тандеме
Чтобы специалисты оставались в селах
Цифровые хищники: охота на доверчивых продолжается
Обратная связь как основа доверия
Эргономика комфорта
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
В Отбасы банке разьяснили вопрос по выдаче денег из ЕНПФ на лечение зубов
Обсужден проект строительства ТЭЦ
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
На Кубе полный блэкаут
День кино отмечают в Казахстане
«Маскарад» в Шымкенте
15 сентября заканчивается срок подачи декларации о доходах
Телеканал Euronews показал международной аудитории комплекс «Байконур»
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
АЗРК подготовило список предприятий для приватизации
Токаев: Ключевая цель – трансформация Казахстана в технологически продвинутую нацию
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Потребителей кофе в Казахстане становится все больше
Права и возможности женщин с инвалидностью обсудили на конференции в Астане
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]