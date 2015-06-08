Посол Испании завершает свою дипмиссию в Казахстане

Политика
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Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Испании в РК Мануэля Ларротча Параду, завершающего свою дипломатическую миссию в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Гульшара Абдыкаликова поздравила дипломата с избранием Испании на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2015-2016 годы и выразила признательность испанской стороне за поддержку в кампании по продвижению кандидатуры Казахстана на пост непостоянного члена Совбеза ООН на 2017–2018 годы.

На встрече было отмечено динамичное развитие двусторонних политических, торгово-экономических и культурных отношений между Казахстаном и Испанией, основанных на Договоре о стратегическом партнерстве, подписанном в 2009 году.

Как отметили в пресс-службе, на сегодняшний день в Казахстане успешно работает целый ряд испанских компаний, в частности: "Тальго", "Индра", "Максам", OHL. Существуют все условия для дальнейшего углубления взаимовыгодного сотрудничества с учетом приоритетных секторов экономики наших стран.

Объем товарооборота за 2014 год составил $2,74 млрд, что на 16,7% больше, чем за 2013 год, в том числе Казахстан экспортировал товаров на $2,36 млрд, импорт составил $378 млн. За первый квартал текущего года двусторонний товарооборот составил $309 млн, в том числе экспорт – $258 млн, импорт – $50 млн.

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