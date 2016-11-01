Политика
Посол Казахстана в Китае прокомментировал ситуацию с Акжаркын Турлыбай
Жания Уранкаева
Для того чтобы экстрадировать Акжаркын Турлыбай на родину, сначала должно быть вынесено решение суда. Об этом в ходе брифинга в Министерстве иностранных дел РК заявил посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев, передает Kazpravda.kz. 

"Только после суда мы будем проводить работу, будем добиваться ее выдачи Казахстану. Надежда есть, потому что 12 граждан Казахстана (осужденных в Китае – Ред.) уже передали нашим правоохранительным органам, сейчас проводится работа по выдаче еще 12 человек. В этот список Акжаркын Турлыбай не входит, так как она еще ожидает решения суда", – проинформировал посол. 

По его словам, 12 осужденных в Китае граждан РК для дальнейшего отбывания наказания на родине были переданы Казахстану с августа прошлого года.

"В данный момент продолжается работа по передаче еще 12 граждан Казахстана, отбывающих наказания за различные преступления. Есть и осужденные на пожизненное заключение. Сроки наказания еще троих граждан истекают в конце 2016 и начале 2017 года", – дополнил он. 

Напомним, что Акжаркын Турлыбай была приговорена китайским судом за контрабанду наркотиков к пожизненному лишению свободы, но затем данный вердикт был отменен, ее уголовное дело сейчас пересматривают. 

"Благодаря работе МИД, Генпрокуратуры, посольства, мы добились того, что это решение суда было пересмотрено. Именно за такое же преступление гражданина одной из наших соседних стран в Китае приговорили к смертной казни. Он был расстрелян. Мы вкладываем все усилия для защиты прав, жизни каждого нашего гражданина и возвращения их в Казахстан", – заключил Нурышев. 

Добавим, что сейчас в ожидании судебного решения в следственных изоляторах КНР помимо Акжаркын Турлыбай находятся еще двое граждан РК.

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