Посол Казахстана вручил верительные грамоты Эрдогану

25 апреля в Анкаре посол Республики Казахстан в Турции Абзал Сапарбекулы вручил верительные грамоты Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МИДа РК.
Глава турецкого государства принял Сапарбекулы в формате двусторонней встречи после торжественной церемонии вручения верительных грамот с участием почетного караула и оркестра администрации Президента Турции.
В ходе встречи казахстанский дипломат передал наилучшие пожелания Нурсултана Назарбаева Эрдогану, а также поздравил с успешным проведением референдума 16 апреля 2017 года. Сапарбекулы рассказал о социально-экономической ситуации в Казахстане и широкомасштабных международных инициативах страны.
Сапарбекулы выразил надежду на участие Эрдогана в работе первого саммита Организации Исламского Сотрудничества по науке и технологиям, который состоится 10–11 сентября 2017 года в Астане и рассказал о планируемых мерах по укреплению и развитию двусторонних отношений.
Глава Турецкой Республики подчеркнул необходимость увеличения объема товарооборота между странами, а также указал на важность работы по инвестиционным и инфраструктурным проектам двусторонней повестки дня сотрудничества.
Президент Турции, высоко оценив вклад Казахстана в рамках "Астанинского процесса", направленного на урегулирование ситуации в Сирии, подчеркнул, что членство Казахстана в Совете безопасности ООН в 2017–2018 годы является значимым для всего Тюркского мира.
В целом, выразив заинтересованность в углублении связей с братским Казахстаном, заявил, что никогда не забудет поддержку Президента Казахстана, который первым на уровне главы государства посетил Турцию после попытки переворота 15 июля 2016 года.