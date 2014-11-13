Политика Посол Казахстана вручил верительные грамоты Королю Иордании Абдалле II

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан Азамат Бердыбай вручил верительные грамоты Королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдалле II аль-Хусейну, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.



"В ходе вручения верительных грамот вновь назначенный глава казахстанского дипломатического представительства обсудил с иорданским лидером широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и многостороннего взаимодействия. Король Абдалла II, прежде всего, с теплотой вспоминая свой визит в Казахстан в июне с.г., передал Президенту Нурсултану Назарбаеву свои искренние приветствия и уверения в глубоком уважении", – говорится в сообщении.



Король Иордании поздравил казахстанского посла с вступлением в должность и отметил наличие значительного потенциала для развития отношений с Казахстаном как ключевым партнером Иордании в Центрально-Азиатском регионе.



В свою очередь глава казахстанской дипломатический миссии подчеркнул, что приложит все усилия по активизации сотрудничества между двумя странами, а также выразил надежду на участие иорданской стороны в запланированных мероприятиях, в том числе в V Съезде лидеров мировых и традиционных религий на высоком уровне.