Политика
Посол Казахстана вручил верительные грамоты Королю Иордании Абдалле II
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан Азамат Бердыбай вручил верительные грамоты Королю Иорданского Хашимитского Королевства Абдалле II аль-Хусейну, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

"В ходе вручения верительных грамот вновь назначенный глава казахстанского дипломатического представительства обсудил с иорданским лидером широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и многостороннего взаимодействия. Король Абдалла II, прежде всего, с теплотой вспоминая свой визит в Казахстан в июне с.г., передал Президенту Нурсултану Назарбаеву свои искренние приветствия и уверения в глубоком уважении", – говорится в сообщении. 

Король Иордании поздравил казахстанского посла с вступлением в должность и отметил наличие значительного потенциала для развития отношений с Казахстаном как ключевым партнером Иордании в Центрально-Азиатском регионе.

В свою очередь глава казахстанской дипломатический миссии подчеркнул, что приложит все усилия по активизации сотрудничества между двумя странами, а также выразил надежду на участие иорданской стороны в запланированных мероприятиях, в том числе в V Съезде лидеров мировых и традиционных религий на высоком уровне.

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