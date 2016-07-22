Посол Казахстана вручил верительные грамоты Президенту Греции

Ерзат Сергазин
Фото пресс-службы МИД РК
Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Греческой Республике Алексей Волков вручил верительные грамоты Президенту Греции Прокопису Павлопулосу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК. 

Греческий лидер тепло поздравил казахстанского посла со вступлением в полномочия, пожелав успехов в продвижении казахстанско-греческого партнерства. Павлопулос выразил интерес и готовность греческой стороны к всестороннему развитию сотрудничества с Казахстаном.

В свою очередь Алексей Волков отметил, что его назначение послом Казахстана в Грецию – страну с богатой историей, большим культурным наследием – высокая честь и ответственность. Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана передал главе Греции наилучшие пожелания от Нурсултана Назарбаева.

В информации указывается, что в ходе беседы Волков также обсудил с Павлопулосом перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, отметив важность расширения договорно-правовой базы, развития туристического потенциала, наращивания казахстанско-греческого торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Посол поблагодарил греческую сторону за поддержку кандидатуры Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы, затронул вопрос участия Греческой Республики в Международной специализированной выставке "ЭКСПО-2017" в Астане и активизации контактов на высшем и высоком уровнях между двумя странами", – передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В завершение беседы Президент Греции особо отметил достижения Казахстана на международной арене, подчеркнул заинтересованность его страны в дальнейшем расширении политических и экономических связей с РК и передал Президенту Нурсултану Назарбаеву наилучшие пожелания.

