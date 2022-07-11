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Посол разъяснил ситуацию
Юлия Полонская

Посол Узбекистана в Казахстане рассказал об основных поправках в Конституцию РУ и дал оценку событиям в Каракалпакстане.

В Узбекистане продолжается  всенародное обсуждение поправок, вносимых в Конституцию страны. В первую очередь они, по словам посла РУ в РК Саидикрама Ниязходжаева, относятся к блоку «Человек, его жизнь, свободы, честь и достоинство, неотъемлемые права и интересы».

Так, предлагается внести в Конституцию запрет на смертную казнь, ввести применение Правила Миранды, а также положение, по которому судимость лица и вытекающие из этого правовые последствия не могут быть основанием ограничения прав родственников гражданина.

Второе важное предложение - закрепить в Конституции принцип: Узбекистан – социальное государство.

- В этой связи предложено отразить в Конституции обязанности государства по обеспечению населения жильем, укреплению экономических и духовных основ семьи, созданию условий для обеспечения интересов и полноценного развития детей, поддержки лиц с ограниченными возможностями, охране здоровья человека и окружающей среды, - отметил Саидикрам Ниязходжаев.

Третий блок касается развития свободного и справедливого гражданского общества.

- Четвертый связан с совершенствованием государственного управления и укрепления народовластия. В этой связи предложено закрепить в Конституции положение о том, что Узбекистан – правовое государство, - проинформировал посол.

При этом все перечисленное, как и обсуждение статуса Каракалпакстана, - лишь предложения.

Однако, по словам дипломата, несмотря на созданные условия для свободного волеизъявления и выражения мнений граждан на основе демократических принципов и правовых норм, под предлогом несогласия с конституционной реформой отдельные силы в своих корыстных целях пытаются раскачать и дестабилизировать ситуацию в Узбекистане, избрав путь агрессии и насилия.

Ответственность за беспорядки, которые произошли в Нукусе, глава дипломатической миссии возложил, в том числе, на «внешние силы». Посол считает, что события были подготовлены.

Сделать такое заключение, по его словам, можно, опираясь на факты о том, что среди задержанных есть лица, которые не являются гражданами Узбекистана.

Посол также сообщил, что среди пострадавших и погибших в беспорядках в Нукусе казахстанцев нет.

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