Политика Посол РК в Румынии вручил верительные грамоты Президенту Траяну Басеску Ануар КАЛМЫКОВ

В ходе беседы, состоявшейся в рамках церемонии, вновь назначенный глава казахстанского дипломатического представительства обсудил с румынским лидером широкий круг вопросов сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, сообщает kazpravda.kz.



Траян Басеску передал Президенту Казахстана свои искренние приветствия и уверения в глубоком уважении. Он также поздравил посла с вступлением в должность и отметил наличие значительного потенциала для развития отношений с Казахстаном как ключевым партнером Румынии в Центрально-Азиатском регионе.



Даулет Батрашев в свою очередь подтвердил последовательный курс Президента Нурсултана Назарбаева на всестороннее укрепление отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами и народами. Также он отметил большие перспективы развития казахстанско–румынских связей в свете реализации долгосрочных стратегических приоритетов Казахстана. Кроме того, посол выразил благодарность руководству Румынии за поддержку международных инициатив казахстанского Лидера.

