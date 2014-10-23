Политика
Посол РК в Румынии вручил верительные грамоты Президенту Траяну Басеску
Ануар КАЛМЫКОВ
В ходе беседы, состоявшейся в рамках церемонии, вновь назначенный глава казахстанского дипломатического представительства обсудил с румынским лидером широкий круг вопросов сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, сообщает kazpravda.kz.

Траян Басеску передал Президенту Казахстана свои искренние приветствия и уверения в глубоком уважении. Он также поздравил посла с вступлением в должность и отметил наличие значительного потенциала для развития отношений с Казахстаном как ключевым партнером Румынии в Центрально-Азиатском регионе.

Даулет Батрашев в свою очередь подтвердил последовательный курс Президента Нурсултана Назарбаева на всестороннее укрепление отношений дружбы и сотрудничества между двумя странами и народами. Также он отметил большие перспективы развития казахстанско–румынских связей в свете реализации долгосрочных стратегических приоритетов Казахстана. Кроме того, посол выразил благодарность руководству Румынии за поддержку международных инициатив казахстанского Лидера.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 12 июня
Мужчина разрушил дом после развода с женой в Атырау
Новорожденного уронили на пол в роддоме Атырау
Цена бензина в США обновила исторический максимум
Тяжелым нокаутом завершился бой непобежденного казахстанца за титул чемпиона WBO
Мужчину с топором обезвредили в Шымкенте
Редкие кадры снежных барсов из нацпарка "Алтын-Эмель" появились в Сети
"Обладающий сознанием" искусственный интеллект обнаружил инженер Google и был отстранен от работы
Турция решила ограничить выдачу вида на жительство иностранцам
На набережной Актау начал разваливаться "Тюлень"
Льготный автокредит: новая схема мошенников в Казахстане
Житель Нур-Султана помог полиции задержать грабителя
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Шура спел на улице в Нур-Султане
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Обращение Касым-Жомарта Токаева к народу Казахстана – полный текст
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме
Выплаты по беременности и родам планируют увеличить в Казахстане
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Токаев пообещал большие изменения в общественной жизни Казахстана
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования

Читайте также

Политика
Аскар Умбеталиев освобожден от должности руководителя аппар…
Политика , Кадровые назначения
Марат Шоранов освобожден от должности первого вице-министра…
Политика
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в …
Политика , Кадровые назначения
Назначен командующий войсками регионального командования "З…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]