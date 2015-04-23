Посол РК вручил президенту Азербайджана верительные грамоты
Анастасия ШВАРЦ, Баку
Посол Казахстана в Азербайджанской Республике Бейбит Исабаев вручил верительные грамоты президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, сообщает Kazpravda.kz.
В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес. Обратив внимание на высокий уровень политических отношений между Казахстаном и Азербайджаном и имеющийся потенциал взаимовыгодного сотрудничества, стороны отметили необходимость наращивания торгово-экономических связей и товарооборота между двумя странами.
В завершение встречи И. Алиев пожелал послу Казахстана успехов в дипломатической деятельности в Азербайджане.