Посол США поздравил казахстанцев с наступающим Новым годом
Посол США в РК Уильям Мозерпоздравил казахстанцев с наступающим Новым годом, передает Kazpravda.kz.
Когда я прибыл в Казахстан в качестве посла США в марте 2019 года, я знал, что меня ждет удивительный опыт. В 2019 году мне предоставили честь посетить множество программ и мероприятий, демонстрирующих тесное сотрудничество между США и Казахстаном. За последние 10 месяцев мне посчастливилось побывать во многих уголках страны – от Усть-Каменогорска на востоке, до Атырау, Уральска на западе, от Петропавловска на севере, до Шымкента на юге, а также во многих других красивых и гостеприимных местах", – отметил Уильям Мозер.
Он подчеркнул, что ему еще многое предстоит увидеть в нашей стране.
"Казахстан не перестает удивлять меня. Меня очаровывают красоты Каспийского моря и великого каньона Чарын. В 2020 году я надеюсь посетить больше мест в вашей стране и способствовать дальнейшему укреплению дружбы между нашими странами. Счастливых праздников и с Новым годом!" – заключил посол США в Казахстане.