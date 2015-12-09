​Посол США выразил интерес

А. Есимов также отметил, что сейчас компания активно занимается тематическим наполнением павильонов выставки и привлечением стран-участниц. Председатель правления уточнил, что на сегодня 55 стран и 12 международных организаций подтвердили свое участие в ЭКСПО-2017, и отметил высокий интерес к выставке со стороны международного сообщества.

– Мы планируем привлечь к выставке более 100 стран. Думаю, что это задача выполнима. Нами заключены договоры участия с 19 странами, назначены комиссары 31-й страны и 1-й международной организации. Как вы знаете, это финальная часть работы, подтверждающая участие стран в выставке, – подчеркнул А. Есимов.

В свою очередь высокопоставленный американский дипломат сообщил, что правительство США придает большое значение тематике выставки «Астана ЭКСПО-2017» и тем проблемам, которые на ней будут обсуждаться.